許男多次接受媒體訪問，曾不小心露出馬腳，引起記者懷疑（影片源自Youtube）

先前曾報導一則浙江杭州的離奇失蹤案，一名來姓女子在家中床鋪失蹤，10多天都找不到人，社區、電梯監視器都沒有拍到女子離開家中的畫面，最後一次拍到來女身影，是失蹤前一天傍晚，與小女兒一同搭電梯返家，因為沒有線索，警方調查遲遲沒有進展，今（25）日警方發現，來女是遭碎屍後沖進馬桶裡。

來女慘遭丈夫殺害(圖片取自/微博)

7月5日這天，來女的丈夫許姓男子，早上5時30分起床，卻發現妻子不見，他向警方表示，當時以為妻子只是出門，雖然這種事不常發生，但並沒有特別在意，直到公司打電話告知，妻子沒有去上班，家人才趕緊報警，警方搜索整棟大樓都沒有來女蹤影，監視器也沒拍到離開畫面，這起失蹤案件與「藍可兒電梯命案」相似，詭異情況在網路上引發熱議。

但警方深入調查，對大樓的化糞池開展抽取工作，果然發現疑似人體組織，對比後確定就是失蹤的來女，鑒於當時丈夫說詞奇怪，警方將許男列為嫌犯，經過9小時審訊，許男終於招供，他說因為近日家庭矛盾，對妻子越來越不滿，7月5日凌晨，趁妻子熟睡時殺害，接著分屍絞碎沖進馬桶，行兇手法經過深思謀慮。

回顧整起案件，當時許男還多次上電視受訪，過程表現的相當冷靜，但有網友PO出一段受訪影片，表示許男曾不小心露出馬腳，這段影片是記者第2次採訪，許男說半年前曾與妻子吵架，「也不是什麼你死我活的事」，當記者多次問到「妻子是否有異常時」，他一度情緒激動，失態說「你不要一直說異常，反正沒有異常狀況」。

(中時新聞網)