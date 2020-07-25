持續在台灣巡迴的3X3.EXE聯盟賽，25日輪到南區第3回合於高雄大魯閣草衙道購物中心wesport球場舉行，以高雄義守大學球員為主體的台中夢想家青年隊，雖在冠軍賽戰況一度膠著，幸好靠著吳彥侖火燙三分手感，終場21比15擊退台中星動銀河旅站，完成南區3連霸，吳彥侖也摘MVP。

25日的南區冠軍賽為「台中內鬥」，由台中星動銀河旅站迎戰台中夢想家青年隊。兩隊都以外線投射作為進攻手段，比賽一度陷入白熱化，但夢想家青年在比賽後半段積極進攻籃下，加上吳彥侖三分彈穩定輸出，不給對手太多喘息的機會，終場就先拿下21分提前宣告擊敗星動銀河奪冠。

吳彥侖拿下本回合MVP，一路栽培他們的義守大學教練謝玉娟也親自頒獎，吳彥侖表示自己拿下MVP心情沒有太大起伏，「因為隊友們都各司其職我才有表現機會。今天命中率高是因為我們身材不佔優勢，所以才會多次嘗試外線投射。」他也強調目前打了三回合，每隊也逐漸熟悉彼此打法，接下來比賽不能鬆懈。

3X3.EXE聯盟賽第4回合8月1日將到北台灣基隆海洋廣場，由海港景色及輪船作為球場背景。另在基隆市長林右昌及基隆市政府觀光及城市發展處處長曾姿雯的多方奔走安排之下，FOOTER 3X3 U18將擴大舉行，基隆站8月2日增加一般男子組，且在開放報名後馬上額滿，還得進行抽籤決定16支參賽隊伍。

(中時 )