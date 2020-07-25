最近，網路瘋傳一段「沂蒙傳奇武術擂台爭霸賽」視頻。視頻顯示，一名「武術大師」用類似拂塵的毛筆瞬間放倒4名壯漢。對此，大陸臨沂市武術運動協會聲明譴責，認為該賽事惡意炒作牟利。陸媒《新京報》大批傳統武術界造神行為，認為是對「沂蒙傳奇武術擂台爭霸賽」每一個字都受到了侮辱。

日前自稱傳統武術大師、「渾元形意太極拳」掌門人的馬保國，在一場比賽遭業餘拳手30秒內擊倒在地，狼狽不堪，連傳統國術也成為笑柄。但「做假行騙」者仍然前仆後繼，「沂蒙傳奇武術擂台爭霸賽」本月17日一場比賽，又出現白衣男子名叫何維越，是一名書法家，自稱武術大師。拿著類似拂塵的毛筆上陣，面對4名大漢，只見白衣男突然間轉了一圈，同時揮舞毛筆，3個大漢瞬間往後飛倒地，接著大吼一一聲，毛筆作勢戳了一下，第四個大漢也就此倒地不起，誇張的影片讓網友全看傻。

視頻在網路瘋傳，臨沂市武術運動協會也跳腳緊急聲明，表示此次比賽未經審核許可，屬於違規，且痛批該比賽對社會造成不良影響，嚴重損害武術界名譽，表達強烈譴責，目前公安已約談主辦人員進行調查。

陸媒《新京報》更痛批，單看這「沂蒙傳奇武術擂台爭霸賽」的「節目」名稱，就分別侮辱了「沂蒙」「傳奇」「武術」「擂台」「爭霸」和「賽」。並強調武林可以有庸者、弱者，但是不能有騙子、混子。以後這樣的「武術大師」，就是要嚴格執法，見一個「打」一個。

(中時新聞網)