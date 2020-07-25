新冠疫情重創旅遊業，郵輪公司更是首當其衝。德國1艘郵輪24日晚間載著1200名乘客出航，展開北海之旅，這是當地爆發疫情以來，首次有郵輪啟航。

郵輪Mein Schiff 2號從德國北部港口城市漢堡出發，展開4天3夜的北海之旅，期間不會停靠任何港口，只會在挪威附近海域航行。正常情況下，該船可搭載2900名乘客，但受疫情影響，最多只能安排1740人上船，而最後的乘客人數仍低於此限。

據郵輪公司規定，乘客在船上需要遵守嚴格社交距離措施，同時也要在登船前填寫健康狀況申報表格。

(中時 )