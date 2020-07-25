竟然還敢搭！ 疫情爆發後德國首度有郵輪載1200人出海 21:032020/07/25 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠疫情重創旅遊業，郵輪公司更是首當其衝。德國1艘郵輪24日晚間載著1200名乘客出航，展開北海之旅，這是當地爆發疫情以來，首次有郵輪啟航。 郵輪Mein Schiff 2號從德國北部港口城市漢堡出發，展開4天3夜的北海之旅，期間不會停靠任何港口，只會在挪威附近海域航行。正常情況下，該船可搭載2900名乘客，但受疫情影響，最多只能安排1740人上船，而最後的乘客人數仍低於此限。 據郵輪公司規定，乘客在船上需要遵守嚴格社交距離措施，同時也要在登船前填寫健康狀況申報表格。 (中時 ) #郵輪 #德國 #新冠病毒 #旅遊業 也許您會感興趣 推薦閱讀 朝陽奪德國紅點大獎 04:102020/07/21 地方新聞 2020德國紅點設計獎出爐 亞大13作品獲獎 13:272020/07/21 生活 翻倍 里昂喊聯發科上1,200元 04:102020/07/22 財經要聞 亞大13作品 摘德國紅點設計獎 04:102020/07/22 地方新聞 《半導體》目標價1200！聯發科催落去 10:002020/07/22 財經 宜花東、離島太熱門 交通部行銷先暫緩 12:062020/07/22 旅遊 航港局衝刺藍色公路 迎2023跳島旅遊年 12:422020/07/22 生活 聯發科1200天價有理？台積電神助攻 死敵狂捧三星爆悲慘下場 17:182020/07/22 財經 郵輪跳島遊 大、小金門海上行 20:082020/07/22 生活 威力彩25億明開獎！彩券行闆娘曝史上高額中獎經驗：只花1200 20:592020/07/22 生活 國際熱門新聞 藏身陸駐舊金山領館女研究員唐娟已被美拘押 預計24日出庭 - 國際 美大選川普對拜登 台人支持誰？民調結果超意外 - 國際 已被北京收買？譚德賽反嗆蓬佩奧4字 美籍WHO專家透露心裡話 - 國際 男主持人開直播…辣妻全裸入鏡 2秒畫面網上瘋傳 - 國際 回應美駐成都領事館遭報復閉館 白宮呼籲一件事 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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