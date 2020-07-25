全球43個國家24日向聯合國制裁委員會提交報告，指北韓透過海上轉移貨品的手段，在今年前5個月內走私進口超過160萬桶精煉石油，遠超出聯合國限制的每年50萬桶。報告要求敦促聯合國成員國，立即停止向北韓供應石油。

北韓因發展核武及彈道飛彈而受聯合國制裁。報告指出，北韓船隻時常展開非法的「船對船」海上轉移貨品活動，以進口精煉石油產品，單是在今年1月至5月期間，這類活動就被發現56次之多。聯合國規定，成員國每30天皆需向制裁委員會報告向北韓供油的數量，自1月至5月間，大陸及俄羅斯也合法向朝方提供逾10萬桶精煉石油產品。

報告要求，制裁委員會正式呼籲聯合國成員國，立即停止向北韓出售、供應或轉移精煉石油產品，並針對北韓試圖取得更多這類產品，以及阻止非法「船對船」海上轉移貨品活動提高警覺。北韓駐紐約的聯合國代表團則暫未回應。

(中時 )