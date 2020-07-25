和泰產險今（25日）舉行大直總部大樓動土典禮。和泰產險表示，該總部大樓占地達2,317平方公尺，是一棟地上10層、地下4層的指標性建築，預計於2023年2月完工。

和泰產險大樓動土典禮，由和泰產險董事長張永固率領各界貴賓上香祈福、啟鏟動土，共同祈求工程順利，和泰汽車董事長黃南光、和裕投資董事長林麗華、和泰興業董事長蘇一仲等貴賓均一同出席，太鼓醒獅團熱鬧開場，現場喜氣洋洋。

和泰汽車董事長黃南光致詞時表示，自2017年起和泰集團正式跨足產險領域，3年來和泰產險業績屢創新高，去年度簽單保費達83億，今年度更要挑戰營收百億、獲利5億的目標，儼然已成為集團價值鏈中最重要的一環。和泰產險為展現在地深耕的決心，於台北市精華地段購地自建，建築設計富含巧思，期待新大樓的落成，與在地共好共榮。

和泰產險董事長張永固表示，和泰產險一直秉持和泰集團「顧客第一」的企業精神，持續提供社會大眾多元且完善的保險保障。為強化在地服務，和泰產險在此起造一個自己的新家，成為產險業第一家進駐台北市大直精華地段的產險公司。總部大樓的建築規劃系以「以人為本」為設計理念，強調自然、健康、環保節能的國際級綠建築辦公大樓，打造友善的工作環境，讓員工樂在和泰，進而提升客戶服務品質，穩步邁向永續經營的目標。

(工商 )