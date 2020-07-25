藍綠數次發生衝突，國民黨立委葉毓蘭（右下）抓著民進黨立委邱議瑩的頭髮，其他立委趕緊上前將2人分開。（圖/本報資料照，姚志平攝）

日前在立法院混戰中，藍綠立委爆發激烈衝突，其中藍委葉毓蘭一把抓住綠委邱議瑩的頭髮，成為各界關注和議論的焦點。而葉毓蘭還在國民黨的「野台」直播節目上大秀真功夫，與黨內同仁分享武術心得與經驗。有媒體問她是否有要開班授課？葉毓蘭則表示是交流而已。

葉毓蘭24日在「野台」節目中指出，當時邱議瑩先是衝到她面前丟水球，接著做勢要攻擊，但人在發動攻擊時會失去平衡而後出破綻，所以她才能一下子就抓住邱議瑩的頭髮。葉毓蘭還分析，未遭受攻擊時，就應該要注意潛在對手的弱點，並指出當日邱議瑩穿著雨衣，比較不容易抓住。

接著，葉毓蘭還向現場來賓分享，如何攻擊人體的弱點，比如眼睛、鼻樑、喉嚨等要害部位。她也說，之前攻佔立院主席台時，有一名男性立委勒住她脖子，當時她只求自保，但若她凶狠一點，則會照著這些要害還擊。之後葉毓蘭還請來她的助理，向大家展示一些防身術的招式，而她除了在旁講解，還親自上場示範一招「小纏手」，一下就壓制了比她高壯很多的男助理。

《TVBS》報導，被問到是否會開班授課時，葉毓蘭表示，她沒有要開班授課，但其他委員要來跟她切磋的時候，她會做一些分享。不過，她也說，如果今天民進黨懂得尊重少數在野黨，願意坐下來討論的話，她們也不必利用不對稱的對抗來凸顯聲量。

(中時新聞網)