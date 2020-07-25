根據新浪財經報導，大陸工信部在本月23日公布的數據顯示，截至目前，5G手機累計出貨量已超過8623萬台，預計到今年底，出貨量將突破1億台。而截至6月底，5G連線上網的帳戶數量已達到了6600萬戶，隨著消費者手機的更新換代，這個數量還在逐月攀升。

從網路基地台建設來看，到6月底時，大陸前三大通信企業，中國移動、中國聯通、中國電信，已開通的5G基地台超過40萬個。每周平均新建設的5G基地台數量都超過1.5萬個，按此計算，到年底時大陸5G基地台數量將超過70萬個。毫無疑問的大陸5G基地台數量、用戶量都是全球第一。

工信部無線電管理研究所副所長彭健表示，因為電信商推動4G用戶升級5G，就大陸手機總用戶數16億戶來看，現在已有6600萬用戶，4.1％的普及率使用5G連線上網，算是非常快速的成長率。

工信部電訊通信發展司司長聞庫指出，中國當前5G的發展處於商用初期，未來還要加快相關基礎建設覆蓋全國，以高品質5G路網為目標，持續支持中國電信、中國聯通共同建設共同使用，完成200兆大頻寬5G網路為長期目標。

基於大陸5G建設發展，有相當比例向台灣供應商採購，因此台灣5G基礎建設概念股，像是光通訊族群或是基地台零組件供應商，有望在這波5G網路網建設上受惠，帶動營收成長。

(中時新聞網)