在以色列，巴勒斯坦囚犯連維持社交距離的權力都沒有。以色列最高法院23日接受以色列當局的論點，同意關押在監獄中的巴勒斯坦人與住在一起的家庭成員或室友沒有什麼不同，所以無須維持社交距離防範新冠肺炎病毒。

以色列最高法院駁斥了阿達拉（Adalah）法律援助中心的申訴，後者呼籲以色列當局在關押巴勒斯坦囚犯的吉爾伯亞（Gilboa）監獄，落實防範新冠疫情的指引。該監獄關押了450名巴人囚犯。

但以色列當局聲稱，這些囚犯和住在一起的家人或室友沒有什麼兩樣，所以這些巴人無須維持社交距離。

吉爾伯亞監獄每22平方公尺的牢房中關了6名囚犯，並共用廁所與浴室。根本無法保持社交距離。

聯合國人權專家呼籲以色列不要歧視數千名暴露於高風險的巴勒斯坦囚犯，並要求該國釋放其中最脆弱的囚犯。聯合國在聲明中說，由於疫情，以色列釋放了數百名以色列囚犯，卻拒絕釋放任何巴勒斯坦囚犯，顯示對巴勒斯坦囚犯有明顯歧視，這已違反國際法。

(中時 )