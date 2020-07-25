張景嵐25日出席手機品牌一日店長活動，被問玖壹壹成員春風日前在IG上的告白貼文，讓網友狂喊她是「春風嫂」，她哭笑不得表示，對方應該只是鬧著玩，兩人之前合作過MV，私下僅是朋友。如果春風真的展開追求？她愣了幾秒後說：「好難想像喔！真的不知道耶！」但也大方表示不會因此覺得尷尬，也歡迎春風和她一起上節目！

對於外界頻頻關心她的感情狀態，正在感情空窗期的她嬌嗔地說：「哎呦，你們怎麼比我還急啦，我不急啊，還很年輕好不好，我這個年紀正好是可以上下通吃的時候啊！」

她近期幾乎每周頂著大太陽出外景，高溫曝曬卻依然保有白皙肌膚，她分享美白秘訣，表示除了喝檸檬水、補充維他命C，也會喝薏仁漿，為了睡眠充足，會將房間窗簾拉上、窗戶貼不透光磨砂紙，製造攝影暗房景象，「有時醒來會分不清白天黑夜，完全不可能有睡到太陽曬屁股的那種」，讓體內褪黑激素發揮到最大功效。此外，她

出門前也會先裸身擦防曬乳，出外景更是隨時補，防曬做到極致，「不過因為身邊沒人，背就擦不到」，被虧「趕快交男友代勞」，她突然害羞臉漲紅。

(中時 )