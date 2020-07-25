談及論文事件李眉蓁瞬間淚崩，但她勇敢大喊「這兩天、我紅了！」。（袁庭堯攝）

青壯派領袖團結送暖，李眉蓁強調這正是展現藍軍的大團結。（袁庭堯攝）

國民黨主席江啟臣（右）也心疼李眉蓁，痛批民進黨沒有奧步不會選舉。（袁庭堯攝）

連勝文則爆料，前幾天在台北和韓國瑜碰面，聊到高雄清淤，他質疑中央每年還有數百億清淤預算都用到哪裡去。（袁庭堯攝）

朱立倫強調，在外界質疑聲浪下就是要來高雄替李眉蓁加油。（袁庭堯攝）

「這兩天、我紅了！」國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁25日在競選總部成立大會上、淚眼迎擊論文風暴。李強調，自己沒有陳其邁的知名度，但因為論文一砲而紅，她相信自己最後一定會逆轉勝。

造勢現場聚集1萬3千多名支持者搖旗吶喊，國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫及洪秀柱、「男神」立委蔣萬安、立院黨團總召林為洲、智庫副董事長連勝文都將到場助講，青壯派領袖團結送暖，李眉蓁也強調，這正是展現藍軍的大團結。

李眉蓁強調，陳其邁當立委時自己才16歲、還在唸書，知名度怎麼可能贏的過他。但是拜連日來論文抄襲風波所賜，她目前是全國知名度最高、媒體版面最多的人。

「我的學歷不重要，重要的是高雄的未來！」李眉蓁強調，她自己身為母親，認為應該要以身作則、知錯能改，作為孩子的榜樣，所以才選擇出面替論文事件道歉，很抱歉校方暑假期間對她專案處理，造成中山大學的困擾她實在很抱歉。

但李眉蓁強調，高雄年來人口數下降、發展遲滯、高雄孩子的未來才是未來的重點。她痛批民進黨治理高雄20年，連生存基本的陽光、空氣、水都沒辦法給高雄人保障。民進黨善於「修理式」選舉，過去修理黃俊英、韓國瑜，現在為了打垮她，連國家隊都進駐陳其邁的競選總部。她更爆料，選前奧步一定會說她爸爸是黑道、她在外面有小孩、她先生有小三、她在大陸做生意等等，李眉蓁要選民相信她，她一定不會怕，會勇敢迎戰。

李眉蓁也替前高雄市長韓國瑜抱不平，痛罵「為什麼4年不讓我們做完！」李眉蓁痛批，高雄市目前已經負債3000億元，難道要繼續負債5、6千億元嗎？

「如果民進黨、如果陳菊做得這麼好，韓國瑜會贏嗎？」洪秀柱也呼籲高雄市民用選票唾棄民進黨，給真心的國民黨再一次的機會。

朱立倫特地用台語強調「少年人，做錯了，道歉，本來就是應該的！」，他說，在外界質疑聲浪下就是要來高雄 ，為了李眉蓁、國民黨、高雄的未來努力。連勝文則爆料，前幾天在台北和韓國瑜碰面，聊到高雄清淤，他質疑中央每年還有數百億清淤預算都用到哪裡去。

李眉蓁表示，大家6月6日沒出來投票已經很悶，8月15日一定要出來投她，她相信自己會逆轉勝。活動最高潮，眾人按下光球，象徵競選總部正式成立，全場更大喊「市長選三號，幸福來報到」。

至於最後衝刺階段是否還會有大型造勢活動，李眉蓁競選團隊表示，時間緊湊，還在審慎規劃中。

(中時 )