經常模仿美國流行樂壇天后女神卡卡(Lady Gaga)的日台混血諧星渡邊直美,25日晚上在她YouTube頻道「NAOMI CLUB」播出她諧仿女神卡卡與亞莉安娜(Ariana Grande)合作單曲〈Rain On Me〉諧仿MV《Lady Gaga “Rain On Me with Ariana Grande” Official Parody》,不僅歌舞、連造型美術都神重現原曲,並獲卡卡團隊官方授權製作,30分鐘內直衝6萬次視聽。

渡邊直美諧仿女神卡卡。(截自https://youtu.be/psSdawz69kc)

渡邊直美約8年前就開始模仿女神卡卡,過去她也曾模仿過碧昂絲(Beyoncé)在電視節目與大小現場舞台演出獲好評,被稱為「和製碧昂絲」;〈Rain On Me〉渡邊版諧仿MV中,她全身MV中令人記憶深刻的「那把刀」,在渡邊版本變成了串烤丸子,正呼應渡邊直美「和製」美稱。

扮亞莉安娜與她共舞的是與她體型接近的同門師妹YURIYAN,兩人拼舞畫面魄力十足;導演二宮大輔曾拍過安室奈美恵〈Big Boys Cry〉〈Alive〉〈Hands On Me〉〈Heaven〉〈Let Me Let You Go〉〈Contrail〉等MV,也執導放浪兄弟、山下智久、濱崎步等歌壇巨星眾多MV;MV最後以字幕向女神卡卡表示謝意。

女神卡卡就像母親

渡邊直美(前)與同門師妹諧仿女神卡卡與亞利安娜。(截自https://youtu.be/psSdawz69kc)

渡邊日前表示「女神卡卡對我就像給我大大懷抱的母親」,因有女神卡卡才讓她得以獲得表演靈感。5月下旬她看到〈Rain On Me〉MV強感「powerful!」,興起在YouTube諧仿念頭,疫情嚴重期間完成所有準備,她說:「雖是搞笑,但整支影片已經超過搞笑了!」並強調「這可是卡卡小姐與亞莉安娜小姐正式授權的,聽說卡卡小姐已經看過了(哭臉);請大家一定要看這部龐大赤字拍出的MV啊!」

渡邊直美諧仿女神卡卡唯妙唯肖。(截自https://youtu.be/psSdawz69kc)

