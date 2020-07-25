高雄市長補選，民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁、民眾黨吳益政「三腳督」。國民黨候選人李眉蓁被爆涉及論文抄襲，重傷形象。自媒體到高雄左營區作街訪民調，結果，陳其邁以72％領先李眉蓁的26％、民眾黨吳益政的2％。

自媒體《台灣民眾電子報》在高雄的左營區進行街訪民調，結果陳其邁獲得36票(72％)大幅領先李眉蓁的13票(26％)、民眾黨吳益政的1票(2％)。

支持陳其邁的一位伯伯表示，陳其邁在高雄市在做代理高雄市長的時候，做得很好啊，愛河弄得多好；一位婦人則表示，陳其邁說的一定做得到，因為他會當過代理市長。一位戴安全帽的婦人也說，支持陳的理由，是因為他重整我們高雄好多年了，對高雄有很大的幫助。被問到陳其邁的父親陳哲男涉嫌貪汙案，民眾大都認為，是上一代的事，跟陳其邁沒關係。

支持李眉蓁的中年人則表示，她在做市議員期間，做得還蠻好的，也認為論文風波是在選舉裡各個攻防的一些花招，都在挖對方的缺點。選舉應該要講一些政策、牛肉、作為，而不是挖以前的，對將來的幫助並沒有什麼大影響；另一位伯伯也表示，讓她做看看啦，她看來很清純。

一位投吳益政的年輕人直言，自己不是民眾黨，對吳益政也不了解，純粹就是給新的黨派一個機會。

(中時新聞網)