受新冠肺炎疫情持續升溫、中美關係緊張加劇與美國新一輪紓困方案恐延後公布等利空衝擊，推升有避險貨幣之稱的日圓兌美元24日強升至4個月高點；在同時美元兌一籃子貨幣的美元指數則續探到近22個月低點。

日圓兌美元24日在紐約匯市收高0.73％到106.12兌1美元，盤中日圓曾升抵105.68，創下新冠肺炎疫情在3月中旬爆發以來的最高價位。

美元指數在同一天也下跌0.4％到94.42，稍早它曾觸抵94.358，刷新22個月低點紀錄。這也讓美元指數一周來重挫1.6％，創下近4個月來最大單周跌幅；此外美元兌歐元也同創3月底來最慘一周走勢。

Cambridge全球支付公司市場策略師舒莫塔（Karl Schamotta）指出，美元持續走貶為上周全球外匯市場的主要焦點。他補充美國實質利率已跌入負值、加上疫情在美國不見減緩跡象，已對美國經濟復甦造成威脅，令美元繼續承受壓力。

(工商 )