鑑於美國新冠肺炎確診案例持續上升，速食連鎖巨擘麥當勞（McDonald’s ）的內用服務將再延後30天開放，該公司同時宣布，自8月1日起，消費者進入餐廳需配戴口罩。

麥當勞24日股價收高0.6％，報198.72美元。該公司預計28日公布第二季業績。

麥當勞加入其他大型零售商和餐飲業者的行列，例如沃爾瑪、星巴克和Kroger等，要求顧客進餐廳必須戴口罩。

此外，麥當勞將在餐廳增設保護隔板，讓旗下餐廳能增加取餐和座位空間，以及人力部署。 麥當勞美國事業總裁厄林格（Joe Erlinger）與全國加盟領導聯盟（National Franchisee Leadership Alliance）主席薩雷布拉（Mark Salebra），向美國麥當勞餐廳發出公開信指出，將近82％的餐廳位在員工和客戶必須配戴口罩的州或地區。

麥當勞將在入口處提供顧客口罩，員工將接受額外訓練，處理顧客不想戴口罩的情況。如果顧客拒絕配戴口罩，員工將指引他們到指定的取餐點，每位顧客將保持安全距離，這些訂單也會加速處理。

厄林格與薩雷布拉在公開信寫道，「這項政策的目的是採取積極的措施，在顧客不能或不願意戴口罩的時候，快速找到解決辦法。在顧客拒絕配戴口罩的情況下，我們將採取額外的程序，以友善和快速的方式處理。」

由於美國新冠肺炎確診人數攀升，麥當勞7月1日宣布暫緩重啟內用服務三周。美國麥當勞1.4萬家餐廳當時約有15％開放內用。已經開放顧客內用，而且沒有遭到當地官方反對的餐廳，可以自行決定是否繼續開放內用。

根據約翰霍普金斯大學統計，美國新冠肺炎確診人數已經超過411萬，累計死亡人數突破14.5萬人。

(工商 )