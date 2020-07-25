受到中美關係緊張與英特爾延後推出下一代晶片拖累，美股3大指數24日連袂下挫。市場焦點現在轉移到即將登場的超級財報周，蘋果、亞馬遜、臉書與谷歌母公司Alphabet等多家科技巨擘都將發布財報，其中以蘋果與亞馬遜的業績最受市場矚目。

道瓊工業指數24收盤下挫0.6％，報26,469.89點；標普500指數收低0.6％，報3,215.63點；那斯達克指數大跌0.9％，以10,363.18點作收。

道瓊成分股英特爾公布令人失望的財測，加上7奈米延後量產，導致24日股價暴跌逾16％。

道指周線下跌0.7％，連三周漲勢止步。標指周線下滑0.2％，此為四周以來首次周線收黑，那指全周大跌1.3％，寫下5月以來首次周線收低紀錄。

本周美國市場熱鬧滾滾，除了數十家大型企業陸續公布業績，美國將於30日公布第二季國內生產毛額（GDP），且聯準會（Fed）預計28日和29日召開例會，還有國會正在研議新一波振興方案，都將牽動美股走勢。

蘋果、亞馬遜與Alphabet將在30日公布業績，臉書財報將於29日出爐。摩根士丹利分析師胡柏蒂（Katy Huberty）認為，蘋果4至6月的業績將優於市場預期，估計營收可望達551億美元，每股盈餘2.18美元。

Zacks Consensus調查分析師意見，預估亞馬遜4至6月營收將年增28.2％，至813.1億美元，但每股盈餘恐降至1.75美元，年減幅高達66.5％。

此外，受到新冠肺炎疫情衝擊，經濟學家預估美國第二季經濟恐萎縮35％，第三季將回復成長，但反彈成度取決於國會的振興方案規模，以及疫情的發展。

聯準會官員將在本次例會討論其刺激經濟方案，經濟學家預估央行將討論新的方法，讓利率維持在低點。

(工商 )