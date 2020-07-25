ACA小球迷十分熱情加油吶喊。（ACA提供）

ACA足球俱樂部上周在乙級聯賽作客高雄，遇上有6國球員的強敵台灣中油，最後雖不幸落敗，但越級打怪的拚搏精神令人印象深刻。25日在台北在百齡球場迎戰Play One師大，觀眾席坐滿ACA的加油球迷，儼然主場，最後以3比0拿下本季首勝，讓到場加油的球迷十分興奮。

今天到場為ACA加油的球迷軍容壯大， ACA總教練陳信安表示，球迷是俱樂部最重要的資產，也是足球運動邁向職業化的基礎，因此重視球迷、經營球迷是ACA俱樂部營運的核心理念，今天場邊球迷非常讓人感動，也期待聯賽期間球迷能夠繼續到場邊為球員們加油。

上半場雙方都穩紮穩打，攻勢較為保守，但ACA球員們傳球默契十足，大部份的時間球都是在ACA的腳下。第49分鐘，ACA李孟哲先在隊友妙傳下攻破Play One師大球門，不到3分鐘後又由黃偉傑再下一城。Play One師大企圖力挽狂瀾，卻在禁區中犯規，倪培胥操刀12碼破門，幫助ACA鎖定勝局。

(中時 )