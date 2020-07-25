紙風車劇團演員進場，小朋友爭相握手打招呼。(陳怡誠攝)

新北市長侯友宜（右二）在紙風車演員陪伴開心與小朋友打招呼。(陳怡誠攝)

新北市長侯友宜（左四）象徵性朝小飛象噴乾冰象徵：新北市兒童藝術節正式開幕。(陳怡誠攝)

兼具娛樂與地景藝術機能31座特色滑梯及100組各式遊具設施，新冠肺炎疫情趨緩及暑假來臨，成為北部新親子同樂景點。（陳怡誠攝）

2020新北市兒童藝術節25日在三重新北大都會公園開幕，直到8月16日。開幕壓軸秀由剛歷火重生的紙風車劇團「紙風車的魔法書」揭開序幕，他們帶來高9公尺的巨型小飛象氣球，引來小朋友一陣歡呼。此外，「熊猴森樂園」正式全面啟動，大小朋友擠滿遊樂場。

(中時 )