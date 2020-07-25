新北兒藝節開幕「 熊猴森樂園」全面啟動 23:572020/07/25 中時 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 擔綱開幕首場表演的紙風車劇團小飛象進場吸引全場小朋友目光。(陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紙風車劇團演員進場，小朋友爭相握手打招呼。(陳怡誠攝) 新北市長侯友宜（右二）在紙風車演員陪伴開心與小朋友打招呼。(陳怡誠攝) 新北市長侯友宜（左四）象徵性朝小飛象噴乾冰象徵：新北市兒童藝術節正式開幕。(陳怡誠攝) 兼具娛樂與地景藝術機能31座特色滑梯及100組各式遊具設施，新冠肺炎疫情趨緩及暑假來臨，成為北部新親子同樂景點。（陳怡誠攝） 2020新北市兒童藝術節25日在三重新北大都會公園開幕，直到8月16日。開幕壓軸秀由剛歷火重生的紙風車劇團「紙風車的魔法書」揭開序幕，他們帶來高9公尺的巨型小飛象氣球，引來小朋友一陣歡呼。此外，「熊猴森樂園」正式全面啟動，大小朋友擠滿遊樂場。 (中時 ) #開幕 #小朋友 #紙風車 #新北 #樂園 也許您會感興趣 生活熱門新聞 威力彩31億太想中！命理師洩天機：這3生肖最有大錢命 - 生活 威力彩31億在等你！這個星座財運最旺一定要買 - 生活 威力彩「電腦選號」是給彩券行送錢？ 台彩公布數據了 - 生活 威力彩飆31億！正妹命理師：4種人中獎機會最大 - 生活 威力彩下期狂飆31億！他曝有錢人不買彩券原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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