高雄市長補選，由民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁、民眾黨吳益政三人角逐。近日國民黨候選人李眉蓁被爆涉及論文抄襲，重傷形象。一家自媒體公布在高雄左營區街訪民調的結果，有網友看到後分析，論文門對李眉蓁的影響似乎不大，若能繼續穩固基本盤，並請來韓國瑜輔選，可能還有機會。

自媒體《台灣民眾電子報》在高雄的左營區進行街訪民調，結果陳其邁獲得36票(72％)大幅領先李眉蓁的13票(26％)、民眾黨吳益政的1票(2％)。而該媒體也訪問了不同陣營的支持者，其中支持李眉蓁的人表示，論文風波只是選戰中攻防的一些花招，各方應該多談政策。

這個民調的結果也在PTT上引起網友熱議，有網友指出，論文風波似乎對李眉蓁支持者的心完全沒有動搖，如果能保持並找來韓國瑜輔選，說不定還有一博的機會。

其他網友則留言回應，「民眾黨的操盤真的是.......神」、「看看那個投TMD的，哈哈哈，根本不知道他是誰」、「韓國瑜都能拿500萬了」；但也有網友說，「論文都自爆成這樣了看起來完全沒機會」。

(中時 )