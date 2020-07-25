「狼人殺偶像」陳零九不僅是歌壇當紅炸子雞，今年更投資超過百萬自創潮牌NINE THEORY，愛情事業兩得意的他，與網紅女友呼呼交往8年，感情穩定，被問結婚計劃？他表示「對結婚沒有太多想法，順其自然就好，也不覺得一定要結婚」也坦言曾和女友討論過「或許交往10年後會考慮進到下個階段」。

陳零九4月與攝影師、動畫師、藝術刺青師等好友成立品牌NINE THEORY，當作送給自己的33歲生日禮物，當時疫情尚未解封，經營策略相對保守，他說，目前採網購的方式販售，而且考量粉絲負擔狀況，在訂價上也很斟酌，所以沒有因為疫情受到太大影響，他每月推出一組新的單品，每月業績也都差不多。

女友是否幫忙打理副業？他表示，「女朋友目前沒有幫忙打理副業，不過她想做什麼就讓她去嘗試，這方面兩人彼此很有默契共識，想做什麼，都會給予對方支持。」兩人日前同框幫朋友拍攝求婚影片，他不久前也剛好搬新家，是否為了結婚做準備？他則笑說：「搬新家純粹只是因為公仔數量多到放不下了！」

陳零九原訂5月的演唱會因疫情延到9月5日舉行，門票早已秒殺，為了即將到來的演唱會，「有開始在調整身體和聲音狀態，因為近期身兼多職，需要調適一下，恢復到歌手模式來迎接演唱會。」他除了歌手和主持人身份，接下來還要挑戰當YouTuber、桌遊、德州撲克。

陳零九身穿自家潮牌服飾，是最佳代言人。（NINE THEORY提供）

陳零九身穿自家潮牌服飾，是最佳代言人。（NINE THEORY提供）

陳零九身穿自家潮牌服飾，是最佳代言人。（NINE THEORY提供）

陳零九身穿自家潮牌服飾，是最佳代言人。（NINE THEORY提供）

(中時 )