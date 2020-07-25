現任廉政署副署長的前台北地檢署檢察官侯寬仁，1997年4月起訴太極門掌門人斂財，雖最高法院最後判決無罪定讞。但被以「欠稅」名義，拍賣土地抵欠稅款，此舉引起太極門不滿，將在明(26)日舉辦反造假大遊行，控訴20多年來政府種種不合理打壓。

遊行主辦單位指出，台灣獨特獎金制度造成不肖官員「造假」，惡官欺上瞞下製造假案，儼然成為「地下總統」，公然反法治、反人權。直批台灣法稅亂象充斥假案，假證據、假公務員、假面法庭，貪績效、圖獎金，人民成為不肖公務員的提款機！而太極門假案就是台灣髮稅的照妖鏡！被監察院列為重大人權指標案例，卻延宕24年未獲得真正平反，主辦單位呼籲由平反太極門假案、終止政治整肅迫害，全民拒絕假案整肅、拒絕假證據、假起訴、假稅單，司法與稅法不該成為整肅工具，落實法稅真正的改革！

遊行主辦單位表示，來自全國各地民眾組成遊行大隊向小英總統告狀，將拉出超過300公尺的布條，控訴「地下總統」惡行，還以各種KUSO造型嘲諷惡官惡行及人民聯手對抗迫害的決心：大野狼惡官、反假特攻隊、雷神，黑白無常賞罰分明替天行道，諷刺「發行強盜三倍券強搶民產」等等，要捉出造假魔鬼，禁止迫害人民、危害國家！

凱道遊行將控訴十二大惡官，要求送交國際制裁，遊行主辦單位擬將惡官證據大公開(86-109年法院判決及官方證據)、揭開1996政治整肅真相—台灣法稅沉痾。公布12大惡人，反造假要平反三訴求+三制裁：三大訴求—違法官員公開道歉、撤銷違法稅單、撤回違法拍賣。宣告後續制裁三行動：已經全面提告、訴諸國際制裁、訴諸國際媒體。將十二大迫害人權的貪官惡官送交全球馬格尼茨基人權問責法，讓美國、歐盟等國對這些惡官限制入境及凍結海外資產。

主辦單位並邀專家與青年開講：剖析長達24年遭到「假面檢察官」、「假面法官」、「假面執行官」三波段假案構陷，揭發不肖官員搶績效、貪獎金惡行惡狀，直指台灣司改、稅改的方向。

反造假大遊行—凱道活動流程

17:30-18:00

賦稅正義青年團演出

太極門假案影片

18:00-18:30

主持人開場-公布12大惡人

公布行動三訴求：違法官員公開道歉/撤銷違法稅單/撤回違法拍賣

昭告天地：燒毀拍賣通知書

制裁三行動:

已經全面提告、訴諸國際制裁、訴諸國際媒體

18:30-18:45

太極門假案證據大公開

86/88/89教育部聲明非補習班

96/07/13法院判決三審無罪無稅

98/09/02監院調查國稅局7大違法

98/12國家冤獄賠償

99/06/17立法院公聽會

100/12/19行政院跨部會議7401份贈與

107判字422號

108全部更正為0

109行政法院公文

18:45-19:15

1996政治整肅--公審侯寬仁：揭眼神辦案、監院調查八大違法

專家學者開講

賦稅正義青年團演出

19:15-19:45

24年假案迫害 稅災嚴重：吳沛純、簡永松、葉揚春案為例

專家學者開講

萬年稅單-太極門假稅單大公開

狀告小英總統

19:45-20:00

敗訴法院 踐踏人權

專家學者開講--枉法裁判、分裂判決大公開-點名許武峰、黃淑玲

20:00-20:20

假案真辦 搶奪民產 超錢佈署行動劇

專家學者開講

違法徵收、搶奪民產惡行與罪證

違法官員抓起來

20:20-20:35

太極門本質-太極門足跡精華帶

太極門文化-師徒真義及海內外獲得讚譽

20:35-20:55

國際聲援 良心日起源

國際學者聲援

海外弟子發聲及海外弟子現身說法

20:55-21:10

宣示決心 後續行動宣告：接力靜坐、要求國賠、訴諸國際

大合唱-島嶼天光

(中時新聞網)