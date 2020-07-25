有當過兵的人都知道，長官們不論訓話或開罵時，三不五時就會聽到「你各位」，例如「你各位是來這邊受訓，不是夏令營」、「我要你各位注意」等等，但究竟這個「你各位」是從何而來？對此有鄉民公布答案，讓不少網友跟退伍的過來人驚呼連連，直說長知識。

「你各位皮繃緊點啊」、「你各位聽懂沒」、「來這邊是受訓，你各位當夏令營啊」等，是當過兵的人都聽過的話，就連陸戰蛙人與海龍蛙兵這些地獄軍種也常出現你各位3個字，儘管文法很奇怪，但依舊不少人跟著講，卻不知道由來。對此有鄉民解密，指出「你各位」其實就是從英文的「You Guys」翻譯而來，他指出，早期黃埔軍校的軍官會到美國西點軍校受訓，學成歸國後，就順帶將「You Guys」帶回來，之後直接英翻中，就演變為如今的「你各位」。

不少鄉民與退伍的過來人直呼：「長知識」、「原來如此」、「竟然有這層涵義」、「有道理耶」、「You Guys、你各位，滿有趣的XD」、「國軍系是你？」，但也有人加碼發問：「那1212、哦A哦A呢」、「怪我囉又是怎麼來的」。

(中時新聞網)