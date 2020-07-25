一家人受困大豹溪(影片源自Youtube)

消防趕到現場救援(影片源自Youtube)

今(25)日因為午後雷陣雨，新北市大豹溪上游下大雨，導致下游沿岸溪水暴漲，因為溪水來得太快，一家6人受困蟾蜍谷對岸，消防局獲報後趕往現場，與業者一同開闢山路，引導民眾過橋到安全處，現場洪水滾滾，過程相當驚險。

根據了解，遭洪水困住的民眾表示，當時溪流然變得混濁，沒多久雨大水暴漲，因此受困在對岸，尤其還帶著兩個小孩，全部人嚇壞以為完蛋了，幸好消防局及時趕到，總算讓他們安全上岸，一家人都沒事，相當感謝救命的消防人員。

(中時新聞網)