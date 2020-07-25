國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁今天競選總部成立，雖然深陷論文抄襲風波，但是仍有國民黨主席江啟臣及前主席洪秀柱、朱立倫及立委林為洲、蔣萬安等人南下站台，現場冠蓋雲集，國民黨不少大咖都出席這場活動。李眉蓁今晚也在臉書公開名單感謝。

李眉蓁競選總部25日在國民黨高雄市黨部正式成立，典禮由台南市議員謝龍介、高雄市議員陳美雅主持。李眉蓁今晚也在臉書感謝黨內的這些大咖，還有所有國民黨的前輩。

李眉蓁公開感謝的名單如下：國民黨歷任主席包括現任江啟臣、前主席朱立倫與洪秀柱都現身站台，還有前立法院長王金平，競總主委、議長許崑源遺孀林絲娛，副議長陸淑美，以及高雄的議員戰友們。還有智庫副董事長連勝文、花蓮縣長徐榛蔚，以及林為洲、蔣萬安、林奕華、李貴敏、鄭正鈐、葉毓蘭、溫玉霞、張育美、吳怡玎、陳以信等10位國民黨立委，都站台力挺。

網友表示，今晚的演說看見妳的真誠和年輕人的樸質坦率，相信妳會是認真做事的市長，加油！網友也紛紛留言表示，「市長選3號，幸福來報到，加油，挺妳！」、「蓁愛高雄，付出行動，用心市政，服務人民。」、「大家一起守護李眉蓁，守護高雄。」、「贏回公理正義。」

(中時新聞網)