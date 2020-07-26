現代人不愛運動又經常久坐，可能因此釀成大疾病而不自知……，根據研究指出：「久坐恐比吸菸更致命！」你一定很難想像，只是坐著竟會對身體健康帶來極大的危害，更不用說時下愛美女性心心念念如何讓自己的身形變得更美，卻礙於每天久坐辦公桌盯著電腦螢幕、敲打鍵盤，不知不覺中愈坐愈胖成為小「腹」婆！不說你不知，長時間久坐確實會提高罹患「一拖拉庫」致命疾病風險，「久坐不動與死亡率是正向關聯的」，坐在椅子上時間愈久的人，其死亡率也愈高，尤以女性比例最高。本周小花平台以此專題提醒你，從現在開始經常起來動一動、跳一跳吧，保有了好身材，也能擁有健康的身心！

研究：久坐恐比吸菸更致命！

「久坐恐比吸菸更致命！」這不是危言聳聽，近來有愈來愈多疾病經證實與久坐直接相關，被稱之為「坐病」（sitting disease）。

根據《美國流行病學期刊》（American Journal of Epidemiology）最新研究顯示，久坐可能罹患致命疾病風險諸如：肥胖、心臟病、糖尿病、腎臟病、癌症、慢性阻塞性肺病（COPD）及其他肺部疾病、消化性潰瘍及其他消化系統疾病、帕金森氏症、阿茲海默症、肌肉骨骼疾病、自律神經失調及自殺等。

尤其值得注意的是，女性致病的風險比起男性高出許多；統計指出，女性每天坐著6小時比起每天坐著少於3小時的人，其死亡風險高出37％，而男性每天坐著6小時比起每天坐著少於3小時的人則高出18％，兩者相較之下，女性的死亡機率比起男性多了近2成左右，其中心血管疾病死亡率又高於癌症。

至於要如何降低久坐造成的慢性致死機率？如果你是一般上班族，以下聽聽專家的建議怎麼說：

(中時新聞網)