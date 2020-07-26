最近有一部在網路上討論度頗高的韓劇《雙甲路邊攤》，在每一集的小故事中，隱喻著許多人生哲理，裡面有許多台詞更是直擊人心，觸發觀眾對於人生意義的進一步思考；其中的一句台詞：「心裡的缺口，就算用再昂貴的物品都填補不了。」讓小編也深感心有戚戚焉，看到最後結局時更是不自禁流下眼淚……。

有關於從探討人性本質進一步延伸思考，此次已非第一回，先前小花平台專題報導「看《與神同行》反思：不買保險恐墮入『天倫地獄』」以南韓賣座電影《與神同行》中經典台詞「如果早知道」、「很後悔」……，從「為自己與家人及早做好保障規劃，免得後悔」觀點切入：面對突如其來的疾病或是意外事故，可能是自己無法負擔的昂貴醫療費用，甚至也連累家人、恐墮入劇中的「天倫地獄」！

經典台詞發人深省：對人生有更深一層的體悟

《雙甲路邊攤》和《與神同行》有著同工異曲之妙，故事描述一名活了有500年之久的路邊攤老闆娘，為了贖回她在前生造下的罪孽，被閻羅大王命令要在限期內，讓進來路邊攤用餐的顧客願意主動說出埋藏心中的委屈或是遺憾，再以進入各人夢境的方式一一著手化解；這其間也創造出多個吸睛有趣的角色，諸如：玉皇大帝、閻羅大王、三神、閻部長、鬼班長等，更增添可看度，討論度也一直居高不下。

「不管多累，只要有一個人願意聽我講故事，我就會繼續撐下去。」路邊攤老闆娘抱著贖回前生罪孽的複雜心情，在解決一個個委屈或是遺憾的過程中，句句發人深省的經典台詞也讓觀眾跟著劇中角色有了更深一層的人生體悟：

「每一個人，都需要可以聽自己說話的對象。」

「心裡的缺口，就算用再昂貴的物品都填補不了。」

「人生取決於心態，害怕的話什麼都做不成。」

「想比別人得到更多的人不行，那不是遺憾，是貪婪。」

「若說改變命運是奇蹟，那我們也許每天都在見證奇蹟。」

「今天對別人說的一句好話，真心誠意地幫助他人，最後都會回饋到自己身上。」

「當你想得到一個人時，你不應該說『我需要你』，而是該說『我想成為你需要的人』。」

「雙十原則」在有限預算內買到最大保障

說到「為自己與家人及早做好保障規劃，免得後悔」觀點，小花平台保險顧問提醒，保險不是有買就好，也不是買愈多就愈好，根據統計，國人愛買保險的程度堪稱全球之冠，平均每人擁有2.49張壽險保單，但是有一個最大的問題是，平均每人壽險的死亡給付明顯偏低、僅有新台幣56萬元，「一旦發生突發意外事故風險，但是保障明顯不足，更遑論要把自己與家人都照顧好？」

(中時新聞網)