台積電大軍壓陣，不僅帶動科技類股續強，加權指數也步步進逼歷史天價，短線除了可從上半年財報、下半年展望挑選個股之外，技術面若出現明顯大量後過高，也或將是波段漲勢的開端。

站在風口上，不僅豬會飛，大象也能跳舞。台股的護國神山台積電，七月二十一日開高走高，股價最高至三八七元，市值正式突破十兆元大關，帶領加權指數衝上一二四八六點，距離歷史高的一二六八二點，已只剩下最後不到兩個百分點，若國際無重大利空干擾，預期指數突破創高應該是指日可待。

台積電爆發 指數直逼新高

台積電第二季稅後純益與每股稅後純益雙創歷史新高，帶動上半年稅後純益年增八五．六％、ＥＰＳ九．一七元，搭配法說會上預估第三季財測，全年營收可望年增逾兩成，續創歷史新高。為因應先進製程所需，再次上修資本支出至一六○～一七○億美元，並獲多家法人機構上調目標價，最高上看五○○元。

美中貿易戰逼迫台積電選邊站，不僅即將赴美設廠，並依循美國限制不再供貨予華為，另根據日本讀賣新聞報導，日本政府為因應國際局勢轉變，供應鏈面臨重組，加上找回產業利基，有意招攬具製造尖端半導體成品能力的海外業者到日本，台積電即為其一，預期即便不赴日設廠，也將尋求策略合作模式。

盤面上重量級電子權值股，除了晶圓代工的台積電展現強勢外，ＩＣ設計聯發科朝七○○元前進，電源供應器廠台達電邁向二○○元，代工廠廣達來到八○元，工業電腦龍頭研華創下歷史天價，與美國創下歷史新高的Nasdaq及費城半導體相互輝映，熱錢持續朝大型股堆積。

台積電撐起台股半邊天後，在大立光與鴻海尚未有突出表現下，聯發科地位將更加重要，第二季營收優於財報預估區間，且是創下十四年來新高，法人預期下半年５Ｇ智慧手機晶片拉貨將力道續強，尤其蘋果加入後，各大品牌廠都將推出新機迎戰，里昂證券甚至提高目標價至一二○○元。

當然，也絕對不是所有投資人都能笑開懷，原先最強勢的生技類股，翻臉比翻書還快，被暱稱為「天、國、一、輝」，即日前四檔生計飆股中天、杏國、合一與杏輝，股價倒Ｖ型反轉從天堂直線落下，股價已經在腰斬以下，不斷試圖打開跌停而放量，然而噩夢未醒、籌碼已亂。

除了乖離過大的生技股，怎麼上去就怎麼下來之外，也有不少強勢中小型股漲多暫歇，其中須特別留意依靠籌碼與消息面的個股，在進入上半年財報公告密集期，勢必要經歷營運與獲利能力考驗；換句話說，上下半場、攻守交換，高基期個股具實質獲利，才利支撐股價，績優低基期個股則有落後補漲空間。

爆大量過後的機會

國安基金於高檔仍將持續護盤，加上股息再投入，加權指數均量超過二○○○億元，依舊活力滿點，而對個股來說，權值股與高價股評價提升，也可望持續帶動中低位階個股表態。一檔股票的上漲，量能突破關鍵價位或創高具代表意義，從量的角度看，爆大量並不一定是結束，亦可能是醞釀大行情的開端。

雖然說會賣股票才是師傅，不過若能夠買在相對低位階，則勝算自然會跟著提高。生技類股近期表現相對疲弱，然而回顧波段走勢，起漲與漲升過程中，都曾出現突兀量，天國一輝、國光生、高端疫苗，科技股的緯穎、愛普、矽力ＫＹ、健策等都有類似狀況。

股價能越過大量區，則代表著籌碼的換手，而下一步則是站穩在關鍵價格之上，可視為是換手成功，將有機會展開新一波的攻擊，近期如宏碁、曜越、友銓等，都出現了量能超乎過往一段時間均值的長紅或是長黑Ｋ棒，若是接下來量能不迅速萎縮且股價有效突破，或可留意切入機會。

量先價行，雖非絕對卻可當作參考指標之一，低位階或整理過一段時間是首要重點，股價壓縮、均線糾結，成交量能已降至相對低檔，甚至到了窒息量的地步，表示少有籌碼介入而凌亂，而後股價若走揚，萬事俱備，成交量就將成為東風。然而須留意，若有量無價，可能僅是籌碼換手動作，仍不足以獲得青睞。

從投機轉向投資

市場資金依舊充沛，資金行情仍是方興未艾，然在生技股的大幅震盪，加上台積電股價創高之下，將帶動行情從投機轉向投資，若能有持續成長的業績，搭配向上調升的評價，則股價就相對具有上漲的動能與機會。

上半年財報陸續公告，雖有疫情干擾，不過除台積電外，仍有不少表現突出的個股，如疫情受惠股的不織布廠恆大，光是六月稅後純益就年成長五四．四倍、ＥＰＳ三．○六元，第二季年增五六．三六倍、ＥＰＳ七．二二元，整體上半年ＥＰＳ達到八．六七元，這是過去數年加起來都賺不到的極優成績單。

疫情不止、口罩成日常，六月開放對外銷售，並獲得美國官方認證，取得食品藥物管理局緊急銷售許可，預估最快八月出貨。為因應龐大需求，目前口罩產線十四條、日產量近一五○萬片，熔噴不織布兩條產線、日產能約二噸不敷使用，將持續擴充產線，八月可望陸續到位，預期下半年恆大營運仍是亮眼。

電子檢測驗證廠宜特，上半年受惠先進製程、先進封裝與５Ｇ研發開案驗證分析，營收年成長三七．九％，稅後純益一．四五億元、ＥＰＳ一．五五元，遠優於去年同期虧損表現，且已經超越去年全年獲利，下半年接單依舊暢旺，尤其來自研發開案驗證更為熱絡，法人預估，營運將有機會優於上半年。

敦吉上半年半導體通路事業受到影響，然而製造事業部門拓展高毛利產品，驗證事業群營運動能恢復，尤其高毛利電磁相容測試驗證業務表現更是搶眼，帶動毛利率攀升至近十年同期新高的一八．一％，稅前盈餘二．四九億元。上半年的三率三升，展現經營逐漸開花結果，下半年旺季更值得期待。

雖然紡織製鞋上半年營收衰退，不過戶外功能鞋廠鈺齊ＫＹ在多品牌接單策略下，對產品組合優化、營運規模擴增與銷售地區分散，都出現正向效果，上半年毛利率與營益率皆優於去年同期表現，稅後純益五．二六億元、年增四．八％，創下歷史同期新高、ＥＰＳ三．○一元，下半年營運將回到正軌。

運輸承攬業的捷迅、中菲行與台驊，受惠上半年空運貨物承攬艙位難求、價格暴衝，第二季營收較分別較去年同期成長四一．三％、六四．四與三七．九％，且在各國陸續解封後，價格雖滑落，但需求卻反而因此大幅增加，法人預估上半年獲利將有不錯成長，下半年營運亦不看淡。

《先探投資週刊2101期》

(中時新聞網)