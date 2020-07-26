美國前總統巴拉克·歐巴馬（Barack Obama） 和蜜雪兒·歐巴馬（Michelle Obama）成立的製作公司 Higher Ground，即日起和 Spotify 宣布雙方長期合作的第一項節目名稱：蜜雪兒·歐巴馬 Podcast（The Michelle Obama Podcast）正式上線。此系列節目將由蜜雪兒‧歐巴馬主持，帶領聽眾和前第一夫人進行最真誠、最私密的對話，讓我們認識到當人們允許自己展現脆弱、敞開心胸、並專注在重要的事物上時，將發展出無限的可能。

此 Podcast 節目將於 2020 年 7 月 29 日 在 Spotify 獨家推出，並且和 Spotify 上其他的 Podcast 節目一樣，供全球近 3 億的免費和 Premium 用戶收聽。

蜜雪兒歐巴馬 Podcast 節目預告

節目主持人蜜雪兒·歐巴馬說：「我希望這個系列能夠成為一個可以探索有意義的議題，並且釐清那些生命中的未知。其實我最希望的是，這個 Podcast節目能夠幫助聽眾和他們生命中重要的人展開新的對話，甚至是困難的對話，這正是人們為彼此建立更多體諒和同理心的方法。」

每一集的主題將聚焦在形塑我們成長的各種人際關係，從手足情誼、好朋友、伴侶、父母和人生導師，到探討我們和自己的關係以及身心健康狀況。此節目將邀請一系列的特別來賓加入前第一夫人，包括瑪麗安和克雷格‧羅賓森（Marian and Craig Robinson）、康納·歐布萊恩（Conan O’Brien）、瓦萊麗‧賈瑞特（ Valerie Jarrett）、米歇爾·諾里斯（Michele Norris），以及雪倫‧馬隆醫師（Dr. Sharon Malone MD）。

Spotify是知名線上串流音樂服務，除了提供線上音樂讓用戶能聆聽，野雞拓展版圖。繼推出Podcast服務並持續增加獨家內容外，近期也增加Podcast影片服務，頗有跟YouTube一較高下的意味。

(科技)