三星電子在7月22日正式發表Galaxy Z Flip 5G，共推出灰色（Mystic Gray）與銅色（Mystic Bronze）兩款顏色供選擇。想知道Galaxy Z Flip 5G有多美，快來看看搶先曝光的圖輯吧！

Galaxy Z Flip 5G是三星Galaxy系列中首款搭載Qualcomm Snapdragon 865 Plus行動平台的裝置，也就是支援5G，展現更快、更有效率的裝置端處理效能，且可藉著繪圖渲染技術的優化，呈現更清晰銳利的影像。搭配8GB RAM／內建記憶體256GB。全機採用玻璃材質搭配霧面磨砂處理，帶來更舒適順手的觸感，同時減少指紋沾染。

三星Galaxy Z Flip 5G。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G左側機身照。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G右側機身照。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G採用單卡設計，但支援eSIM，不過後者要電信商提供開通服務才可使用。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G機身採用霧面設計，不易沾上指紋。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G機身底部。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G半折疊狀態。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G，未折疊狀態不一定能輕易分辨出這是摺疊手機。（黃慧雯攝）

Galaxy Z Flip因為獨特的可摺疊機身設計，能體驗其他平面手機所不支援的使用模式，包含折疊時上下螢幕的分割畫面模式（Flex mode）、多重視窗（Multi-Active Window）功能，以及完全折疊時也可啟用相機拍照等等。

三星Galaxy Z Flip 5G 與4G版本（黑、紫）對比。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G 與4G版本（黑、紫）對比。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G 與4G版本（黑、紫）側邊對比，設計上略有不同。（黃慧雯攝）

規格上Galaxy Z Flip 5G採用6.7吋 FHD+ Dynamic AMOLED (21.9:9) O極限摺疊螢幕（解析度2636 x 1080，425ppi ），前置快捷視窗則是1.1吋Super AMOLED 螢幕（解析度300 x 112、303ppi）；前置相機為10MP自拍相機（f/2.4、拍攝視野80˚），後置雙相機為12MP超廣角（f/2.2，拍攝視野123˚)與12MP廣角相機（支援Super Speed Dual Pixel AF、OIS、f/1.8，拍攝視野78˚），支援最高8x數位變焦、HDR10+錄影。雙電池3,300 mAh (典型值) ，支援閃電快充與無線閃充、無線電力分享。搭配Android 10系統，支援5G Non-Standalone (NSA)、5G Standalone (SA)、Dynamic Spectrum Sharing (DSS)， 改良式4X4 MIMO最高可達 6CA、LTE Cat.20、下載速度最高可達2.0Gbps／上載速度最高可達200Mbps。

Galaxy Z Flip 5G將於2020年8月7日起於指定市場販售，共推出灰色（Mystic Gray）與銅色（Mystic Bronze）兩款顏色供選擇。最終售價目前尚未公布，是否在台上市要等台灣三星正式公佈。

(科技)