台股近期逼近30年前12682高點，對於市場專家示警「台股潛藏泡沫、危險」的說法，財信傳媒董事長謝金河表示，在當時投機炒作的年代，有6家金融股股價逾千元，還有台火1420元、華園飯店1075元，本益比高到離譜，導致股市崩盤；但現在台積電本益比不到20倍，仍相當有投資價值，此時此刻的台股跟30年前完全不同，千萬不要看到一萬二就緊張！

謝金河在臉書發文表示，30年前，台股漲到12682，當時市場上全民玩股票，股價炒到離譜地步。1990年台股在2月崩跌，那時台股有212家上市公司，1992年增加到233家。眾多資金追逐有限籌碼，這是股價全面飆升的主因，台股崩盤前，只有一檔中紡股價低於50元。

他指出，當年台灣有6家金融股股價逾千元，國泰人壽炒到1975元那年，EPS8.52元，每股淨值21.5元，回推本益比231倍；三商銀漲到1110元左右那年，一銀EPS 10.62元，淨值26.5元，本益比104.5倍，而台火靠土地資產，漲到1420元，華園飯店來到1075元。「這是大投機時代，超高本益比、股價淨值比、殖利率1%都沒有，最後股價終於崩潰。」

謝金河認為，這次台股重返30年前指數，當然有很多超漲，不合理的股價，但台灣股民非常理性，以台積電為例，上半年EPS9.17元，全年20元的機率不小，如果以20元EPS來計，台積電本益比不到20倍，股價淨值比5.97倍，殖利率2.46%，與全球一級半導體企業相較，台積電仍相當有投資價值。

周五台積電ADR跳空大漲一成，最高來到75.7美元，市值達3925.86億美元，而英特爾（Intel）宣布7奈米製程延後半年。他直指「意味著台積電在先進製程完勝，台灣半導體股會成為全世界最值得投資的寶地，除了台積電外，聯電、世界先進都被看見了。」

最後謝金河強調，台灣的半導體產業成了地緣政治大贏家。此時此刻的台股，情境與30年前完成不一樣，千萬不要看到一萬二就很緊張！

(中時新聞網)