五角大廈公開3段不明飛行物影片

五角大廈有個追蹤並調查幽浮（UFO）的祕密單位，儘管官方宣稱，它已於2012年解散，但事實上仍在繼續運作。

據《紐約時報》（The New York Times）與《每日郵報》（Daily Mail）報導，「不明空中現象專案小組」（Unidentified Aerial Phenomenon Task Force）就藏在美國海軍情報局（ONI）內。如今美國聯邦參議院要求，他們每6個月至少要公開一些調查結果。

以往美方只會在機密簡報中討論神祕的不明飛行物，而五角大廈官員至今仍不能任意討論這機密專案。就在各方呼籲，對相關發現採取更透明的態度之際，曾和「不明空中現象專案小組」合作的官員透露，他們在調查中發現的部份物體是「人類做不出來的」，而一些墜落的飛行物「也不是在地球上打造的」。

當初大力推動專案的美國前參院領袖瑞德（Harry Reid）說，來自不明地方的物體可能墜落，應該取回，並加以調查。他說，政府和私人都擁有相關實物。而他認為，公開發現這些實物，或是飛行器的資訊極為重要。而曾擔任專案顧問的天體物理學家戴維斯（Eric W. Davis）說，這是人類做不出來的。他並坦承，3月時曾向國防部做過簡報，說取得的飛行器並非在地球製造。

美國參議院情報委員會6月要求五角大廈高層，發表有關UFO專案，還有觀察到任何現象的報告。情報委員會說，它支持不明空中現象專案小組」的努力，而這似乎證實了幽浮計畫仍在存在。

五角大廈2017年坦承，資助了耗資達數百萬美元的「先進航太威脅辨識專案」（Advanced Aerospace Threat Identification Program），以調查幽浮，不過聲稱專案已在2012年結束。當時五角大廈發言人說，他們認為，還有其他更高的優先要務值得資助，因此國防部做了改變。然而，五角大廈卻沒明確地說，相關幽浮計畫是否繼續潛藏在廣大美國國防機構的某個地方。

而參與相關專案的人透露，五角大廈仍在調查幽浮，只是換了名稱，也換了辦公室。然而，在參院6月提案要求規範下，而曾負責相關機密計畫的軍方前情報官員艾里桑多（Luis Elizondo）說，它已不需要再藏在陰影下。

(中時新聞網)