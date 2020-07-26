五角大廈公開3段不明飛行物影片

五角大廈有個追蹤並調查幽浮（UFO）的祕密單位，儘管官方宣稱，它已於2012年解散，但事實上仍在繼續運作。

據《紐約時報》（The New York Times）與《每日郵報》（Daily Mail）報導，「不明空中現象專案小組」（Unidentified Aerial Phenomenon Task Force）就藏在美國海軍情報局（ONI）內。如今美國聯邦參議院要求，他們每6個月至少要公開一些調查結果。

以往美方只會在機密簡報中討論神祕的不明飛行物，而五角大廈官員至今仍不能任意討論這機密專案。就在各方呼籲，對相關發現採取更透明的態度之際，曾和「不明空中現象專案小組」合作的官員透露，他們在調查中發現的部份物體是「人類做不出來的」，而一些墜落的飛行物「也不是在地球上打造的」。

當初大力推動專案的美國前參院領袖瑞德（Harry Reid）說，來自不明地方的物體可能墜落，應該取回，並加以調查。他說，政府和私人都擁有相關實物。而他認為，公開發現這些實物，或是飛行器的資訊極為重要。而曾擔任專案顧問的天體物理學家戴維斯（Eric W. Davis）說，這是人類做不出來的。他並坦承，3月時曾向國防部做過簡報，說取得的飛行器並非在地球製造。

美國參議院情報委員會6月要求五角大廈高層，發表有關UFO專案，還有觀察到任何現象的報告。情報委員會說，它支持不明空中現象專案小組」的努力，而這似乎證實了幽浮計畫仍在存在。

五角大廈2017年坦承，資助了耗資達數百萬美元的「先進航太威脅辨識專案」（Advanced Aerospace Threat Identification Program），以調查幽浮，不過聲稱專案已在2012年結束。當時五角大廈發言人說，他們認為，還有其他更高的優先要務值得資助，因此國防部做了改變。然而，五角大廈卻沒明確地說，相關幽浮計畫是否繼續潛藏在廣大美國國防機構的某個地方。

而參與相關專案的人透露，五角大廈仍在調查幽浮，只是換了名稱，也換了辦公室。然而，在參院6月提案要求規範下，而曾負責相關機密計畫的軍方前情報官員艾里桑多（Luis Elizondo）說，它已不需要再藏在陰影下。

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文章來源：Pentagon's UFO hunting department was NOT disbanded in 2012 as stated and could now give public reports every six months amid claims it found 'vehicles not made on this earth'
文章來源：No Longer in Shadows, Pentagon’s U.F.O. Unit Will Make Some Findings Public

(中時新聞網)

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