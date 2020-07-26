班西蒙斯想要突破三分球心理障礙，還是要靠運動心理醫生才行。(美聯社)

隨著邁入職業生涯第3個球季，七六人後衛班西蒙斯充分展現自己畏懼出手三分球的心理問題，就算隊友、教練或親友如何鼓勵也無濟於事，根據《ESPN》記者麥克穆蘭爆料，班西蒙斯已經答應跟一名運動心理醫生合作，幫助他走出陰影。

自從2016年以選秀狀元身分加盟七六人，班西蒙斯絕大部分的進攻都靠切入或禁區急停拋投為主，三分球出手次數屈指可數，他的前兩個球季總共三分球出手17次，卻連1球都沒投進，在本季前54場例行賽，他的三分球也才6投2中。

其實班西蒙斯自己始終相信可以投進三分外線，先前曾說，「我知道球會進的，對我來說，就是感覺是否舒服的問題，就算我可以輕鬆在高位勾手命中，因為我已經練習那種動作很多次，我有自信三分球也是同樣道理，這就像本能一樣。」

如今班西蒙斯決定接受運動心理醫生幫助，光從首場熱身賽表現，似乎已經稍微看出成效，此役他的三分球2投中1，下半場投進的那顆三分球，更可看出他逐漸建立三分信心，只是一切仍要等復賽開打之後，才知道他是否真正突破了！

(中時 )