具荷拉生母受訪畫面。(取自韓網)

韓國女團KARA前成員具荷拉，去年11月被發現於家中身亡，得年28歲。而她消失多年的母親「宋女士」，竟第一時間跑出來要爭奪遺產，還上節目《Spotlight》企圖捍衛自身立場。只是《Spotlight》除了宋女士單方面說法，還公開具荷拉生前日記，字字血淚令網友看了心疼又不捨，砲轟具荷拉生母怎還有臉來爭產！

早前具荷拉母親接受媒體訪問，委屈地向外界喊冤，表示自己棄養具荷拉兄妹有不得已的苦衷，因為她當時離家根本沒有能力照顧他們。對於具荷拉喪禮還沒結束，就開始委任律師爭產，具荷拉母親也有話要說，她稱那是朋友給她的建議，還表示若得到具荷拉的遺產，她會留下律師費和撫養費，把剩下的錢全捐出去。

然而韓國JTBC節目近日除了播放宋女士訪問影片，同時也公開了具荷拉生前日記。從具荷拉的日記明顯可看出她與母親關係非常陌生，其中一段更直接以生母全名「宋ＸＸ」來稱呼。

從具荷拉的日記中，也可看出她對母親愛恨交加的糾纏心情，曾不滿抱怨「小時候就帶著我，跑出去跟別人外遇，如果要把我丟下，為何一開始要把我生下來？」也曾悲傷寫著「我想媽媽，我也想要感覺到她」、「荷拉啊！沒關係的，並不痛苦，沒關係的，荷拉，沒關係的」字字句句令人心疼。

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