新冠肺炎全球都受到影響，控制疫情仍不能鬆懈，許多國家因為有效防疫，逐漸放寬隔離標準，像是之前餐廳只能外帶、或暫停營業，但現在如果保持社交距離，就可以在店裡用餐，日本東京有一間餐廳，店裡擺滿隔離用的假人，瀰漫一股詭異氣氛。

這間位於東京北區的中式料理餐廳「麒麟菜館」，5月開始恢復營業，為了讓客人保持安全社交距離，店家並不是設置隔板，而是用假人來隔離，老闆放置10多個男女假人模特，認真的替他們穿上不同服裝、坐不同位置，擁有88個座位的店裡，瞬間熱鬧起來。

不過用餐客人卻不覺得熱鬧，反而覺得有點恐怖，仔細看每個假人的表情都很詭異，坐在旁邊有種不寒而懍的感覺，尤其吃飯時對面的假人「盯著看」，網友笑說假人似乎在催促客人「給我吃飯」、「吃完快滾」！

「麒麟菜館」老闆表示，自從疫情爆發以來，店面生意一落千丈，每天都冷冷清清，加上政府呼籲餐廳隔開客人座位，因此才會想出這種極具創意的方法防疫。

(中時新聞網)