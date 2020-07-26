財經網美驚爆連台大政大都想收高中畢業的焦糖哥哥。(取自胡采蘋臉書)

20200725中天新聞 焦糖哥哥條款？ 藍委爆：臉書追蹤逾10萬就能讀碩士

藝人「焦糖哥哥」陳嘉行日前以「中山大學社會所研究生」身分開酸李眉蓁論文抄襲案，卻反遭藍委李德維質疑僅有高中畢業的陳嘉行，靠著校方幾近量身打造的「焦糖條款：熱心公共事務，臉書追蹤達十萬人以上，深具社會影響力者」順利就讀研究所，當中內幕耐人尋味。美女財經專家胡采蘋（Emmy Hu）昨（25日）更在臉書驚爆其實政大台大都有老師搶陳嘉行去念書，果真天賦異稟。

焦糖哥哥日前被質疑靠著為他量身打造的「焦糖條款」，才能以高中畢業學歷就讀中山大學社會研究所。胡采蘋不忍好友被誤解走後門上研究所，昨晚在臉書PO文爆料，「其，其實，好像台大政大都有老師在搶焦糖哥哥去唸書，畢竟活廣告誰不想要啦，直接讓娛樂哥哥文思泉湧引用各種社會學家哲學家名言變論述強者這種神奇學府根本應該跟霍格華滋學校一樣名垂青史。」

胡采蘋的說法並非空穴來風，因為陳嘉行友人「麵攤大叔」去年11月就曾在臉書透露，「台大社會所教授，曾經親自到越廚（焦糖陳嘉行經營的餐廳），當面問他為何選擇中山大學？為何不報考台大社會所？」大讚陳嘉行的優秀讓學校都搶著要！

(中時新聞網)