台灣34度以上高溫已經持續一個多月，民眾回家後第一件事都是開冷氣降溫，但又怕電費太高燒錢。對此家事達人陳映如指出，冷氣設定27度後，只要用三招，就能如同25度一樣涼爽，實際效果就連藝人都直呼「好涼」。

陳映如在節目上指出，冷氣溫度設定每高一度，就能節省6%電量，但只要冷氣設定27度，搭配耗電量極低的電風扇，對準冷氣出風口互相對吹，就能迅速讓冷氣循環整間房間，因而變得涼爽。

陳映如補充說，搭配循環扇效果會更好。同時也必須注重清潔與保養。她建議，濾網每2至3周就拔下來清洗，因為灰塵對於冷氣送出阻礙非常大，同時也會降低空氣品質，也可以每隔一年就請廠商檢查冷氣，尤其是拆開冷氣清洗過後，涼爽程度完全不同，就算設定27度，也會跟清潔前設定25度的冷氣一樣涼爽，差異非常大。

陳映如最後表示，由於冷氣開關其實非常耗電，若僅是出門一小時的短程，可以不必關機，設定為送風或調高1至2度，最省荷包。

(中時新聞網)