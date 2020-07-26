連槓47期的威力彩頭獎金額已高達31億，不少民眾想試試手氣但又怕全槓龜，對此命理師表示，其實不用求神拜佛，只要用一招就能算自己到底適不適合買彩券。

命理師柯柏成曝一招，就能算出自己這次會不會中獎 (圖／翻攝自柯柏成臉書)

命理師柯柏成在臉書PO文「什麼時候買樂透彩自己算--小六壬諸葛神算秘傳」，他指出，近來威力彩連槓，獎金飆升快速，不少人躍躍欲試，可以在出發前先自行測驗該不該衝。方法為隨意寫上三個字，依照筆畫起課，例如第一個字有7畫，第二字3畫，第三字5畫，接著對照左手食指、中指、無名指的(1)大安、(2)留連、(3)速喜、(4)赤口、(5)小吉、(6)空亡，7+3+5=15，從「大安」出發順時鐘計算，最終就會落在「速喜」，代表可以買一張試試手氣，結果應該會不錯。

柯柏成補充，除了「速喜」外，「大安」與「小吉」都可以，但小吉的話，就只能期待最小獎，而若是其他「留連」、「空亡」與「赤口」的話，就先觀望吧，不一定要跟風去買。

(中時新聞網)