許傑輝睽違9年在《我的婆婆怎麼那麼可愛》中演出，飾演深愛彩香（鍾欣凌飾）的火寮一哥，「老暖男」癡情形象擄獲不少觀眾的心。許傑輝早年和鍾欣凌在劇場就認識，對彼此都很熟悉也很信任，「我太久沒演戲，她有幫到我」。出道28年的他參與不少戲劇演出，近年更轉往幕後教表演設計，不過前後入圍11次金鐘獎卻沒有讓他信心大增，許傑輝坦言自己入圍到「懷疑人生，存在很多挫敗感」。

許傑輝在《我的婆婆》中守護鍾欣凌，暖男形象爆棚。（公視提供）

回憶從15歲出社會工作，從當辜濂松管家到進入演藝圈，許傑輝總期待有天能當男主角，但自認先天條件不夠，從製作助理、到戲的配角、又涉足舞台劇、外景節目、配音等，手頭上最多曾有7個節目，感謝的是自己沒有追逐名牌迷失掉，但回首30多年的演藝生涯，感慨說出「做這麼多工作，沒一個出人頭地」，提到某年在頒獎典禮現場，看到是別人得獎時，心想「X，怎麼是他」，隨著多年經驗累積，真心學會祝福，也懂得欣賞別人優點，至今仍天天做功課努力學習，等待演主角那一天到來，笑說「類似《我的公公怎麼那麼討厭》這種」。

許傑輝出道多年，累積戲劇、舞台劇、綜藝節目等豐富經驗。（粘耿豪攝）

2011年離開《全民最大黨》節目，轉往教表演設計，決定接演《我的婆婆》的原因之一，跟許傑輝熱愛農耕有關。戲裡一哥是南部鳳梨農，戲外許傑輝和小18歲愛妻陳宛君在內湖住家頂樓，打造近50坪的農園和魚池，種植上百棵樹、多樣蔬菜，舉凡大陸妹、玉米、地瓜葉、芥菜、絲瓜、小黃瓜或香蕉、蘋果等通通有，時常樓上拔一拔，晚餐就有著落，好友狄志杰更開玩笑「哪天出事，你家就是緊急避難中心」，許傑輝坦言從小受阿公影響，享受農耕樂趣中，希望藉戲推廣台灣農業。

許傑輝私下興趣是農耕。（粘耿豪攝）

每天早晚固定巡菜園，耐心照顧蔬菜，許傑輝透露菜園是他唯一可以放鬆的地方，「以前做模仿秀，追求快的速度，卻忘記要慢下沈澱」，認為菜園中沒有情緒、也沒有四季，時常在頂樓吹北風很舒服。被問到太太會不會幫忙照顧菜園？許傑輝笑說「不會，女孩子怕曬」，但顧菜園熟悉氣候，時常走一趟菜園就知道會不會下雨，老婆也誇他「真不愧是城市農夫」。

今年54歲的許傑輝坦言年紀大，已不考慮生小孩，「現在治安這樣，我們不要生小孩，也許我會把小孩教得很好，但他可能會被同學欺負」，認為兩人現在保持很好狀態。今年是和老婆結婚10週年，原預計帶老婆赴日本慶祝，但因疫情打亂計畫。至於婚姻相處，許傑輝坦言自己個性固執，夫妻偶爾吵架時，老婆總用成熟方式應對，「她會先讓我，最後我總愧疚到想跪拜」，想到有次看劇本心情浮躁，對老婆口氣很差，一出房門看到老婆端宵夜，許傑輝立刻自省「為什麼我要這麼兇」，多年相處下來，認為懂得珍惜對方，是維繫婚姻重要關鍵。

許傑輝近年指導藝人表演設計。（粘耿豪攝）

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