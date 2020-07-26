威力彩連47槓，頭獎累積獎金已上看31億，讓不少人想拚拚看。易經命理老師高煜霖則透露兩個「外掛條件」，加強中獎運勢。

高煜霖在臉書粉專「易經粉絲團」貼文表示，用易經演算，再結合「河圖」、「洛書」的方位佈陣，生肖「猴」，可能是27日開獎日中獎機率最高的生肖，生肖「兔」次之。不是這兩組生肖的朋友，也不要氣餒，如果是下午3點至5點生的，是中獎機率最高的時辰，早上5點至7點生的則次之。

高煜霖也提供兩個「外掛條件」，可加強中獎運勢。外掛一︰購買彩券最旺時段11點至1點、9 點至11點次之；外掛二︰往自己住家「南方」的彩券行購買彩券，中獎機率最旺，「東南方」次之。

另外，高煜霖老師指出，第一區的參考數字，可以考慮用「4」、「9」去聯想，看是否讓您有靈感能「逼牌」出幸運數字。第二區的幸運數字，可以用「1」、「4」、「8」去感受一下，看財神是否跟您有緣。

(中時新聞網)