Kuz can't miss from 3PT land 🔥



He's 4/4 and counting. pic.twitter.com/ogXd04T9zY — Bleacher Report (@BleacherReport) July 25, 2020

恢復每節12分鐘的熱身賽26日凌晨開打，湖人卻在首節發生最不想看到場景，「一眉哥」安東尼戴維斯被戳傷眼睛提前退場，幸好湖人仍靠庫茲馬25分，「小皇帝」詹姆斯也有20分、7助攻，終場119比112變走魔術，拿下熱身賽首勝。

湖人總教練佛格賽前預告，這場熱身賽將採正常調度，率先爆發的湖人球員，竟是前役手感冰冷的庫茲馬，他一上來就連進兩顆三分球，搭配安東尼戴維斯內線單打，打完首節，湖人35比19領先，光在首節，庫茲馬三分球4投全中。

不過安東尼戴維斯首節還剩2分鐘，卻遭卡特威廉斯戳到眼睛，只能直接宣告退場休息，接著次節才打不到1分鐘，換成魔術前鋒伊沃度想要灌籃，整個人卻重摔倒地，當場眼角血流不止，同樣退場治療，魔術反而打出9比0追上。

幸好湖人板凳陣容及時發威，庫克、霍華、庫茲馬等人重新幫助湖人領先到19分，上半場結束，湖人60比47領先；魔術第3節開始就打出11比3攻勢，逐漸縮小落後差距，甚至打完前3節，魔術把比分追成87比89的緊張局面。

眼見安東尼戴維斯坐在場邊無法上場，佛格末節也讓詹姆斯休息，不過波普、威特斯、J.R.史密斯等人火力，仍幫湖人保持領先優勢，魔術末節也以板凳陣容應戰，畢竟這只是熱身賽，比賽也在威特斯最後32.4秒投進三分球後宣告定板。

(中時 )