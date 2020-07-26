42歲余姓男子去年底迄今涉及多起竊案，日前他送貨途經台北市內湖某透天豪宅，又起歹念，持工具破壞門窗，搜刮屋內價值約200萬的各式珠寶、名表，連振興三倍券也不放過。警方以車追人，翌日在新北市攔車逮人，他辯稱有強迫症，突然會忍不住想偷竊，依加重竊盜罪送辦，擴大清查中。

余姓男子擔任布料送貨員，23日下午駕車送貨，行經台北市民權東路六段的透天厝，下車觀察地形，持螺絲起子破壞後門紗窗，闖空門搜刮屋內包括珠寶、名表與三倍券等財物，得手後駕車離去。

屋主返家驚覺遭竊報案，內湖警分局調閱監視器，鎖定嫌犯作案車輛，24日循線至新北市樹林埋伏，順利攔查到余嫌駕駛的小貨車。他贓物還未變賣花用，全數被起獲。

警方發現，余是名慣竊，涉及多起竊案，正在偵審中。他供稱有強迫症，案發時駕車經過，忍不住想偷竊，警方訊後依法送辦並清查有無涉及其他竊案，擴大偵辦中。

(中時 )