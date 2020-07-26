高雄市1名老翁近日參加國小同學會，席間吃了燒酒雞後開車上路，遭警方攔檢盤查，酒測值為0.22超標，讓他當場崩潰，擔心自己必須入監服刑。警方調閱資料後，發現該駕駛過去有2次酒駕紀錄，所以才會擔心因「酒駕三振條款」被抓去關，不過他先前紀錄是在新法實施前，算是「不死三振」，僥倖逃過牢獄之災。

《ETtoday新聞雲》報導，高雄市警方日前在三民區實施酒測攔檢，值勤時發現男駕駛散發濃濃酒味，立刻要求他進行酒測，並測得酒精濃度達0.22，隨即依照規定準備開罰、扣車；沒想到，男子一聽到要扣車，情緒突然變得激動，並不斷喊著「自己會被關」，讓在場員警一頭霧水，完全摸不著頭緒。

經查閱資料後，警方才發現原來該駕駛過去有2次酒駕紀錄，加上酒駕三振條款去年上路，只要第3次就必須發監執行，不得易科罰金，因此當事人十分擔心自己會被抓去關；警方見他情緒激動，趕緊先行安撫，並告訴他新法實施是在去年7月，不會溯及既往，所以這次算是第一次，暫時不用擔心進監獄。

聽到自己算不死三振後，男子終於鬆了一口氣，但他也相當懊悔，透露自己已經70歲了，當時剛參加完國小同學會，席間太開心便多喝了幾杯燒酒雞，以為酒測不會超標，誰知還是被逮個正著，雖然不用被關，但還是得面臨3萬至12萬元的罰款，讓他直呼下次再也不敢了。

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(中時新聞網)