Adama TRAORE 身價據報為 1億3千5百萬英鎊（圖片來源︰達志影像）

【英超足球】[狼隊@切爾西][07/26(日)23:00][編號552]

切爾西上一場作客利物浦後防表現不穩，在上半場已經失了3球；唯一值得安慰的是美國鋒將ChristianPULISIC，下半場替補上陣表現出色，打進1球同時也交出1次助攻，最後一場比賽返回主場應可站回先發位置。

狼隊上仗主場小勝水晶宮，當中西班牙前鋒Adama TRAORE仍然是隊中表現最具威脅的球員，有多次射門以及在邊線突破成功的紀錄；球隊所進的第2球就是由AdamaTRAORE發動的進攻開始，在不需要再輪換的情況下，預計可以進到先發陣容。

積分榜排名第4位的切爾西本場只需要打平便可以肯定取得下一賽季歐冠的資格，在目標十分清晰之下取勝的決心不用懷疑。雖然上一場戰敗於利物浦，但在主場的比賽已經5連勝，本場勝出機會非常之週。排名第6位的狼隊本場仍然需要搶分爭取下一賽季的歐霸資格，但球隊最近的2場作客比賽只得1平1敗，作客對賽成績較差。切爾西最近6次主場對上狼隊成績5勝1平，最近3次交手當中2次總進球都在3球或以上。

Mason GREENWOOD 成為第2最輕單一賽季打進10球以上的球員（圖片來源︰達志影像）

【英超足球】[曼聯@萊切斯特城][07/26(日)23:00][編號553]

萊切斯特城仍有James MADDISON、Ben CHILWELL、Ricardo PEREIRA幾名主力球員仍在養傷。而James MADDISON 提前進行手術，希望可以趕在下一賽季初復出。土耳其後衛Caglar SOYUNCU仍然需要停賽，目前只可選上狀態一般的老將WesMORGAN，而新人JamesJUSTIN上一場更自擺烏龍，防線有點不太穩。

曼聯中場PaulPOGBA上一場比賽在面對對方的罰球，竟然於禁區內愚蠢地用手保護面部被判12碼點球，賽後他向所有隊友致歉；可幸的是小將MasonGREENWOOD最後追成平手，亦是仔本賽季的第10個進球，成為英超史上第2最輕在單一賽季取得10球或以上進球的球員，他和前線搭檔MarcusRASHFORD以及Anthony MARTIAL於本賽季合共打進44球。

本場為爭取歐冠資格的關鍵之戰。萊切斯特城復賽後表現持續不穩，上一場敗給熱刺3:0，復賽後8場聯賽只有2場勝出，所以本場於主場出賽也不宜太樂觀。排名第4的曼聯上一場只能打平西漢姆聯，但因萊切斯特城敗陣之下因而取得了下一賽季歐冠資格的主動權；而且自從1月底之後聯賽就沒有敗陣過，萊切斯特城需要主攻而對紅魔的防守反擊戰術更為有利，客勝可有機會．雙方最近3次聯賽對賽曼聯全勝，最近2次聯賽對賽總進球都為1球。

Trent ALEXANDER-ARNOLD 本賽季已累積了13次助攻數（圖片來源︰達志影像）

【英超足球】[利物浦@紐卡索聯][07/26(日)23:00][編號554]

紐卡索聯雖然有AndrewCARROLL傷癒復出，但JamaalLASCELLES、FabianSCHAR、CiaranCLARK、JetroWILLEMS幾名後衛需要繼續休養，另外EmilKRAFTH也不幸的加入了傷兵名單，上一場沒有被列入比賽名單之內。主帥SteveBRUCE賽後表示上一場是球隊在三十多天之內的第10場比賽，在缺少足夠人力之下，各球員已感到相當疲倦。

早已封王的利物浦，右後衛TrentALEXANDER-ARNOLD上一場有一球美妙定位球進球，也有一次妙助攻予RobertoFIRMINO，打進了他本賽季聯賽的第1個主場進球；同時令ARNOLD本賽季聯賽累積了13次助攻，打破他自己上一賽季所創下的單季英超最多助攻後衛紀錄。中衛VirgilVAN-DIJK賽後表示，球隊上下團結一心是封王的主要因素。

中下游分子紐卡索聯上一場打平了布萊頓，終止了3連敗，但最近7場只取得1場不失球，防守不穩仍然沒有解決。本賽季冠軍利物浦，上一場以5:3打敗了切爾西，進攻火力強大；但自從確定取得冠軍之後，防守較之前為蟆散，最近6場聯賽就有5場都有掉球，本場進球「大」機會十分之高。雙方最近4次聯賽對賽利物浦全勝，最近3次對賽總進球都在4球或以上。

(中時新聞網)