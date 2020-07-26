選秀節目出道、組過中性團體「MISSTER」的歌手戴安娜，4年前轉職從商，常一天工作16個小時，還得出國洽公。後來她驚覺「寵物長大只有一次機會」，自己卻疏於陪伴，今年初決定返台創業，成立電商平台，過起天天帶寵物上班的幸福日子，「牠們的世界只有你，永遠都在等你回來。

開過寵物餐廳的戴安娜，轉戰電商還是脫離不了寵物，受訪時她正忙著餵食博美「小阿哥」和吉娃娃「Jila」，更不忘推銷人狗都能吃的寵物便當。

戴安娜透露，現在健健康康的小阿哥，去年此時毛幾乎掉光，醫生檢查後研判可能是對飼料過敏。所以戴安娜有空，就親自下廚煮給毛孩吃，忙不過來就改訂冷凍寵物便當，只要微波兩分鐘即可食用，非常方便。

從《超級星光大道2》出道的戴安娜，曾經組過女團「MISSTER」、還發行過個人專輯《懺悔》。（圖／翻攝自臉書）

溝通 查出公主病

「八歲的小阿哥，是和前任分手得到的小孩；Jila是從朋友那邊領養的，還有一隻Bonjour今天沒來。」戴安娜爆料，小阿哥「狗如其名」，個性非常高傲，像個公子哥兒；Jila則有「公主病」，「我一直以為Jila只是個性害羞，先前帶牠去找寵物溝通師，沒想到牠是個傲嬌的公主，要輕聲細語對待，牠才會聽話。」

戴安娜的3隻毛孩感情很好，常窩在一起睡覺。（圖／戴安娜提供）

8歲的小阿哥非常愛撒嬌。（圖／林勝發攝）

除了三隻狗，戴安娜還養了俗稱「六角恐龍」的墨西哥鈍口螈，以及「真實版龍貓」絨毛絲鼠。為了讓來自乾冷地區的龍貓住得舒適，她特別規劃一間恆溫、恆溼的房間，「養動物真的要認真做功課。」她也不忘開玩笑地說：「我們家很少有瘦瘦的生物。」全家大小都被她養得很福態。

Jila個性有點公主病。（圖／林勝發攝）

Bonjour個性隨和，不會獨占玩具。（圖／林勝發攝）

現在戴安娜除了天天帶愛犬上班，有空時也會開車帶牠們到台灣各地旅遊，「狗狗真的很聰明、會認路，去洗澡和去玩的路線，都分得出來不一樣，照顧牠們真的很像照顧小朋友。」

結婚 瘦下來再說

擔任「台灣瑪莉愛狗協會」成員多年，戴安娜救援了無數貓狗，提起去年家中三隻高齡十七歲的吉娃娃，在一個月內相繼離世，她強忍難過地說：「其實就是一個生命的教育，因為我有做救援，比較能夠調整情緒、自我消化。」當時戴安娜在外工作，不能一直陪著媽媽料理狗狗的後事，也沒辦法好好送牠們最後一程，進而萌生辭掉工作的念頭。

除了毛小孩，戴安娜還養了頻臨絕種的墨西哥鈍口螈。（圖／戴安娜提供）

今年戴安娜自立門戶，升格為電商平台創辦人，「離開演藝圈之後，發現自己有這方面的才能，覺得滿幸運的。」她成為電商老闆才幾個月，目前已有約六十家合作廠商，成績斐然，「其實扣除成本等等開銷，大家都是賺辛苦錢。」

號稱「真實版龍貓」的絨毛絲鼠，在戴安娜家中有恆溼恆溫的專屬房間。（圖／戴安娜提供）

坦承有女友的戴安娜，表示兩人感情十分穩定，但不急著結婚，還打趣地說：「現在太胖了，拍婚紗很醜，如果能瘦下來，我就可以結（婚）。」

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為了毛孩的健康，戴安娜會盡量提供鮮食，沒空下廚就改訂冷凍寵物便當，微波後即可餵食，方便又營養。（圖／林勝發攝）

為了毛孩的健康，戴安娜會盡量提供鮮食，沒空下廚就改訂冷凍寵物便當，微波後即可餵食，方便又營養。（圖／林勝發攝）

(中時新聞網)