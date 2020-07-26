小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（26日）新聞重點。

【1】澳向美靠攏 拒陸主張擁南海主權

繼美國日前正式表明反對北京對南海的主權主張之後，澳洲政府24日向聯合國提交一項聲明，首次拒絕北京對南海的主權聲索，指其主張違反1982年《聯合國海洋法公約》。澳洲國防部長雷諾茲當天也宣布，一支空軍部隊已派往關島，與正在該區部署的海軍艦隊及美軍展開聯合演習。陸美關係惡化之際，澳洲與川普政府聯手強硬表態。

【2】勞保負債達10兆 不面對會完蛋

根據勞動部計算，截至去年為止，勞保精算潛藏負債已達10兆餘，對於勞保基金破產在即，曾提出勞保年改草案的前勞委會主委潘世偉指出，勞保年改面臨的不是技術面的問題，而是政治問題，如何能夠說服勞工，先從有共識的地方修正，才能繼續推動其他改革，大家坐下來溝通，「否則會完蛋的」。

【3】三倍券家長拿走 兒盟為童叫屈

振興三倍券推出後的第2個周末，到郵局排隊的人潮明顯減少，有些郵局甚至是隨到隨領，3分鐘內就可搞定。

【4】備轉率降低 工商界喊千萬不可

政府打算修正供電備轉容量率機制，改為備轉容量，每日只留2大1中總共280萬瓩機組當備胎，相當於備轉率從目前的10%減為7%。對此，工商界全面反對，直指「千萬不可」，供電風險增高，一旦停電，科技業與製造業就玩完了。

【5】陶子想變臉 被斯容遭遇嚇退

陶晶瑩（陶子）主持功力深厚，無論是三金典禮，還是綜藝節目都游刃有餘，近日她與製作人B2合開網路新節目《陶口秀》，首集邀王陽明火辣對談，果然創下高點擊率。「人生的階段我都經過了，好的、壞的、高的、低的，我覺得自己無所不談，當然也要看對手能不能談，如果對手能談，我們就可以談出不一樣的內容」，笑稱如果新節目點擊疲軟，就祭出老公李李仁刺激點擊率。

(中時新聞網)