天使隊大谷翔平將要登板先發了，27日客場對戰運動家，這是他韌帶手術後首次登板，總教練麥登(Joe Maddon)表示不會限制他的用球數，也就是有機會搶下久違的勝投。大谷前次正常投球只有在2018年新人球季，累積10次先發、3.31自責分率。

大谷透過翻譯說：「顯然我不像在訓練營面對我的隊友，所以我的強度會提高。現在感覺有一點擔心和興奮，特別是現場沒有觀眾，這很怪。我會把這些都計算進去。」

25日開幕戰大谷敲出首安，5打數1安打，但他在9局上滿壘平手時遭三振，雙方進入延長賽。因為大谷是9局最後一位出局者，第10局突破僵局他成為一開始被放在二壘上的跑者，但也沒能得分，天使反而10局下被運動家歐森(Matt Olson)敲了再見滿貫轟。

26日天使再戰運動家，以4-1獲勝，大谷沒有上場，教練打算讓他休到登板為止。新加盟的猛將阮棟(Anthony Rendon)因為腹斜肌痠痛連續兩場缺陣，可能會在29日主場開幕戰和大谷一起回歸打線。

(中時新聞網)