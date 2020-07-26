高市長補選！藍綠白週末大拚場 天王站台輔選

高雄市長補選，藍綠白三黨都派出天王大咖來站台，民進黨蘇貞昌送上1400億元捷運經費大禮，國民黨李眉蓁競選總部成立，黨主席江啟臣、立委蔣萬安來站台，民眾黨則是柯文哲跟學姊幫忙拉票。對於李眉蓁論文抄襲事件，柯文哲說只有一個字形容，就是慘，還酸說找槍手也找認真一點的。

「陳其邁，凍蒜！」陳其邁跟行政院長蘇貞昌肩並肩大進場，民進黨高雄市長補選造勢大會，黨內天王來站台。蘇貞昌把平時開會用的撞球桿送給陳其邁，象徵會做事，也掛保證，捷運黃線1400億元，行政院准了！

陳其邁：「從來沒有想過說，還有機會參選高雄市長，我會特別珍惜。」說到2018年敗選後，重新振作心路歷程，陳其邁哽咽眼眶紅，同時間在外頭…。

「這就是高雄人的悲哀啦」民眾黨候選人吳益政，踢館跟蘇貞昌討818億元統籌分配款，出動吊車掛布條，但有路過民眾不滿飆罵三字經。

（圖／中視新聞畫面）

「學姊黃瀞瑩親自拜託」民眾黨也派出學姊到駁二特區發文宣品，有一家三口，爸爸抱著小孩，看到正妹想盡辦法拿一份，一旁老婆吃飛醋往肩膀巴下去。

台北市長柯文哲也親自到高雄參加座談，再攻擊李眉蓁論文抄襲事件。柯文哲：「我只有一個字可以形容，就是慘啊，找槍手也找認真一點的。」

柯文哲酸度破表，李眉蓁則是舉辦競選總部成立大會。「李眉蓁，凍蒜！」黨主席江啟臣、前主席朱立倫，以及型男立委蔣萬安都要來力挺，展現大團結。

李眉蓁（07.25）：「（下午侯友宜是不是不來），我們今天本來就沒有安排侯市長，因為他現在在新北正忙著市政。」不僅侯友宜，前高雄市長韓國瑜也缺席，外傳可能在選前之夜壓軸登場。

高雄市長補選，藍綠白週週不是黨內天王，就是黨主席站台，要用洪荒之力炒熱高雄選情。

(中時新聞網)