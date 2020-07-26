【1】幸福保衛站 8月底有鍋貼吃

不再只吃超商！新北市推出「幸福保衛站」，讓家境有困難學生免費到四大超商取用食物，再通報啟動後續關懷，至今近3萬人受惠；新北市教育局將擴大規模，納入其他餐飲業者，讓孩子還有其他美味餐點可以選擇，目前已有鍋貼業者加入，預計8月底上路。

【2】許厝港建景觀大橋 打造溼樂園

許厝港溼地復育有成，被發現鳥類數量是去年同期5倍，為了更方便民眾親近溼地，桃園市政府預計在許厝港新建206公尺長的許厝港景觀大橋，將有自行車、人行道，預計明年發包。

【3】高美溼地交管 攤商怨生意慘

高美溼地美堤街18日起實施交通管制，禁止汽機車進入，遊客只能步行或搭乘免費接駁車前往木棧道。接駁車過而不停，部分攤商生意慘淡，25日有20多人拉布條抗議台中市府強制封路。交通局則表示，實行交管接駁首周共疏運超過6000人，有助交通秩序與生態維護。

【4】7歲小畫家開展 實現生日願望

雲林縣雲林國小學生林奈美，從小熱愛畫畫，去年家人帶著她到嘉義向青年女畫家陳宥亘學畫，並鼓勵她說，「畫」等於「話」，想說的就畫出來！即將滿7歲的奈美，今年許下一個生日願望，是希望擁有一個小畫展，為實現女兒的心願，奈美媽媽特地帶著她從雲林到嘉義開畫展。25日開幕式上，奈美興奮地為朋友們一一介紹她的作品。

【5】金剛鸚鵡翱翔 天空好繽紛

疫情大解封，金剛鸚鵡也來台東「報復性出遊」。25日有來自全台灣70幾位鳥友帶著100多隻金剛鸚鵡到台東鳥聚，每隻10萬元起跳的鳥寶在國際地標傾巢而出，藍天下色彩繽紛，場面壯觀，遊客直呼好療癒。

(中時新聞網)