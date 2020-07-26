政治人物的論文最近討論度很高，但這個研究題目《高雄市議員吳益政之魅力因子研究》，究竟代表民眾黨參選高雄市長的吳益政是多有魅力呢？裡頭還探討「魅力因子萃取」，有趣的是這篇論文就是吳益政助理寫的，而民進黨高雄市議員高閔琳，過去幫陳菊操盤網路，高閔琳的碩士論文主題，研究陳菊臉書粉專，現在都流行研究自己老闆嗎？

「藝術家投資藝術是非常重要」，鐵框眼鏡、素白襯衫、中年大叔油頭，鏡頭前侃侃而談藝術，您是否認得出他是誰呢？

「不認得」「不認識」「但我有點忘記」民眾看著3張照片，照樣黑人問號。答案揭曉，他是民眾黨高雄市長參選人吳益政，但民眾只想問你哪位？不過看在助理眼裡，還是老闆最耀眼，甚至碩士論文就是研究自己老闆為何如此有魅力。

民眾：「魅…（笑）我可以不要回答嗎」「我…呃，看不出來他的魅力」「她個人覺得他很有魅力就…」。

吳益政的助理陳羚溱，攻讀高師大藝術表演碩士，論文題目就是吳益政的魅力因子研究，還要萃取自己老闆的魅力因子，萃取的方法則是問問熟識吳益政十年的同事，還有認識民眾。最後得到結論，老闆之所以如此有魅力，正是因為既純真、內向又清廉，形象優質、聰明、有質感美學、專業問政，但想一窺如此神秘的奇異研究，得等到2024年才會在網路公開。

陳羚溱：「提供給服務團隊，可以從這邊去修正，為什麼每一屆都經營這麼辛苦，然後每次都是吊車尾上去。」

柯文哲：「你哪個助理？」吳益政：「因為其實這個新聞報出來，我也不曉得這件事。」助理的美意，老闆吳益政聲稱毫不知情。

無獨有偶，民進黨高雄市議員高閔琳，2010年的碩士論文研究題目，也是研究自己老闆陳菊的臉書粉專經營，當年的指導教授還是陸委會主委陳明通。尷尬的是，高閔琳當時就是陳菊網路部負責人，搞半天，自己弄的粉專自己研究。

高閔琳：「任何的對象或者任何主題都可以研究，所以沒有什麼好奇怪。」藍綠論文風波越滾越大，漂亮包裝的學歷背後，原來都是一篇篇奇文共賞。

(中時新聞網)