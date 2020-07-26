瑪莎拉蒂的車頭引擎燒毀。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

台北市南京東路二段26日凌晨4時許，一輛新車價約500萬的瑪莎拉蒂跑車，在街頭自燃，駕駛發現引擎冒煙後，趕緊停車請超商店員報案。超商店員說，報案後車子已陷入火海，但請求報案的年輕男性駕駛，卻不見蹤影。

警消獲報滅火，該車引擎燒毀，並未造成傷亡。至於駕駛匆忙逃離原因成謎，警方將根據車籍資料聯繫車主到案，並調閱監視器追查駕駛的身分。全案由北市中山警分局調查中。

而這部起火燃燒的瑪莎拉蒂轎車來頭不小，為2019年式的Maserati Ghibli Elite，一台要價399萬至558萬元不等。此系列車被譽為瑪莎拉蒂入門款，價錢較實惠且外型優雅，獨特的引擎聲響更是讓擁護者中毒，自上市後一直保持著優異的銷量。

瑪莎拉蒂車卡檔案（資料來源：Yahoo汽車）

2019 Maserati Ghibli Elite

售價：388-558萬元不等

車身座位：4門5人座

變速系統：8速手自排

引擎形式：渦輪增壓、V型6缸、DOHC雙凸輪、24氣門

最大馬力：[email protected]

最大扭力：[email protected]

(中時 )